Минфин подготовил правила заключения соглашений для выплат семьям с детьми
Минфин подготовил правила заключения соглашений для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет
Семья во дворе жилого дома
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минфин России подготовил правила заключения соглашений между регионами и Пенсионным фондом для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, выплата будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов на принципах социального казначейства, сообщает министерство.
"Минфин России внес в правительство РФ проект постановления, утверждающий общие правила заключения соглашения между регионом и Пенсионным фондом о предоставлении субвенции, в том числе для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно", - говорится в сообщении.
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Такие выплаты установлены с 1 апреля, они будут ежемесячно выплачиваться семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, постоянно проживающим в России, если среднедушевой доход семьи не выше прожиточного минимума.
"Выплата при заключении соглашения будет осуществляться Пенсионным фондом за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов на принципах "социального казначейства", - отмечается в сообщении.
Общий объем дополнительных расходов на предоставление новой выплаты составит 455 миллиардов рублей, напомнили в Минфине.
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