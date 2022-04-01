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Минфин подготовил правила заключения соглашений для выплат семьям с детьми - РИА Новости, 01.04.2022
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Минфин подготовил правила заключения соглашений для выплат семьям с детьми
Минфин подготовил правила заключения соглашений для выплат семьям с детьми - РИА Новости, 01.04.2022
Минфин подготовил правила заключения соглашений для выплат семьям с детьми
Минфин России подготовил правила заключения соглашений между регионами и Пенсионным фондом для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, выплата будет РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:16
2022-04-01T12:16
россия
в мире
министерство финансов рф (минфин россии)
пенсионный фонд рф
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минфин России подготовил правила заключения соглашений между регионами и Пенсионным фондом для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, выплата будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов на принципах социального казначейства, сообщает министерство."Минфин России внес в правительство РФ проект постановления, утверждающий общие правила заключения соглашения между регионом и Пенсионным фондом о предоставлении субвенции, в том числе для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно", - говорится в сообщении.Такие выплаты установлены с 1 апреля, они будут ежемесячно выплачиваться семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, постоянно проживающим в России, если среднедушевой доход семьи не выше прожиточного минимума."Выплата при заключении соглашения будет осуществляться Пенсионным фондом за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов на принципах "социального казначейства", - отмечается в сообщении.Общий объем дополнительных расходов на предоставление новой выплаты составит 455 миллиардов рублей, напомнили в Минфине.
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россия, в мире, министерство финансов рф (минфин россии), пенсионный фонд рф
12:16 01.04.2022
 
Минфин подготовил правила заключения соглашений для выплат семьям с детьми

Минфин подготовил правила заключения соглашений для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Семья во дворе жилого дома
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минфин России подготовил правила заключения соглашений между регионами и Пенсионным фондом для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, выплата будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов на принципах социального казначейства, сообщает министерство.
"Минфин России внес в правительство РФ проект постановления, утверждающий общие правила заключения соглашения между регионом и Пенсионным фондом о предоставлении субвенции, в том числе для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно", - говорится в сообщении.
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Такие выплаты установлены с 1 апреля, они будут ежемесячно выплачиваться семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, постоянно проживающим в России, если среднедушевой доход семьи не выше прожиточного минимума.
"Выплата при заключении соглашения будет осуществляться Пенсионным фондом за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов на принципах "социального казначейства", - отмечается в сообщении.
Общий объем дополнительных расходов на предоставление новой выплаты составит 455 миллиардов рублей, напомнили в Минфине.
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