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Минфин подготовил правила заключения соглашений для выплат семьям с детьми

Минфин подготовил правила заключения соглашений для выплат семьям с детьми - РИА Новости, 01.04.2022

Минфин подготовил правила заключения соглашений для выплат семьям с детьми

Минфин России подготовил правила заключения соглашений между регионами и Пенсионным фондом для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, выплата будет РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:16

2022-04-01T12:16

2022-04-01T12:16

россия

в мире

министерство финансов рф (минфин россии)

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Минфин России подготовил правила заключения соглашений между регионами и Пенсионным фондом для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, выплата будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов на принципах социального казначейства, сообщает министерство."Минфин России внес в правительство РФ проект постановления, утверждающий общие правила заключения соглашения между регионом и Пенсионным фондом о предоставлении субвенции, в том числе для выплат семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно", - говорится в сообщении.Такие выплаты установлены с 1 апреля, они будут ежемесячно выплачиваться семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, постоянно проживающим в России, если среднедушевой доход семьи не выше прожиточного минимума."Выплата при заключении соглашения будет осуществляться Пенсионным фондом за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов на принципах "социального казначейства", - отмечается в сообщении.Общий объем дополнительных расходов на предоставление новой выплаты составит 455 миллиардов рублей, напомнили в Минфине.

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Ольга Маркова

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Ольга Маркова

россия, в мире, министерство финансов рф (минфин россии), пенсионный фонд рф