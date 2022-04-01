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Семьи с низкими доходами будут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет

Семьи с низкими доходами будут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет - РИА Новости, 01.04.2022

Семьи с низкими доходами будут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет

Выплата на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами начнет поступать россиянам в мае, но начислять средства будут за период с 1 апреля, поэтому в мае... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T00:35

2022-04-01T00:35

2022-04-01T00:35

общество

антон силуанов

антон котяков

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Выплата на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами начнет поступать россиянам в мае, но начислять средства будут за период с 1 апреля, поэтому в мае деньги придут сразу за два месяца.Установить такую выплату уже с 1 апреля предложил президент РФ Владимир Путин. Как впоследствии разъяснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, размер выплаты будет ранжироваться и может составить 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем по стране это порядка 6150 рублей. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.По подсчетам министерства, получить пособие смогут родители более чем 5 миллионов детей. Выплата будет назначаться по принципам социального казначейства — в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал госуслуг для получения помощи.Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.Министр финансов России Антон Силуанов заявил журналистам, что расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от 8 до 17 лет составят 455 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220331/puteshestviya-1780999325.html

https://ria.ru/20220401/pensii-1781186623.html

россия

москва

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Никита Стома

общество, антон силуанов, антон котяков, владимир путин, россия, москва