Рейтинг@Mail.ru
Семьи с низкими доходами будут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/vyplaty-1781187588.html
Семьи с низкими доходами будут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет
Семьи с низкими доходами будут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет - РИА Новости, 01.04.2022
Семьи с низкими доходами будут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет
Выплата на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами начнет поступать россиянам в мае, но начислять средства будут за период с 1 апреля, поэтому в мае... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T00:35
2022-04-01T00:35
общество
антон силуанов
антон котяков
владимир путин
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582291556_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_18e5ba14b35cd8a3159b438c631f4d97.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Выплата на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами начнет поступать россиянам в мае, но начислять средства будут за период с 1 апреля, поэтому в мае деньги придут сразу за два месяца.Установить такую выплату уже с 1 апреля предложил президент РФ Владимир Путин. Как впоследствии разъяснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, размер выплаты будет ранжироваться и может составить 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем по стране это порядка 6150 рублей. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.По подсчетам министерства, получить пособие смогут родители более чем 5 миллионов детей. Выплата будет назначаться по принципам социального казначейства — в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал госуслуг для получения помощи.Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.Министр финансов России Антон Силуанов заявил журналистам, что расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от 8 до 17 лет составят 455 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220331/puteshestviya-1780999325.html
https://ria.ru/20220401/pensii-1781186623.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582291556_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_149e8125f1b0615226265bddd457d885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, антон силуанов, антон котяков, владимир путин, россия, москва
00:35 01.04.2022
 
Семьи с низкими доходами будут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет

Семьи с низкими доходами начнут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет в мае

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди на во время прогулки с детьми
Люди на во время прогулки с детьми - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Люди на во время прогулки с детьми. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Выплата на детей от 8 до 17 лет для семей с низкими доходами начнет поступать россиянам в мае, но начислять средства будут за период с 1 апреля, поэтому в мае деньги придут сразу за два месяца.
Установить такую выплату уже с 1 апреля предложил президент РФ Владимир Путин. Как впоследствии разъяснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, размер выплаты будет ранжироваться и может составить 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.
Базовый размер выплаты составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем по стране это порядка 6150 рублей. Если при назначении пособия в этом размере среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от регионального прожиточного минимума. Если при назначении пособия в этом размере доходы семьи остаются меньше регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 100% регионального прожиточного минимума.
По подсчетам министерства, получить пособие смогут родители более чем 5 миллионов детей. Выплата будет назначаться по принципам социального казначейства — в большинстве случаев родителям достаточно будет подать заявление в электронном виде через портал госуслуг для получения помощи.
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
Вчера, 10:45Туризм
В России стартовала программа кешбэка на путевки в детские лагеря
Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Пособие назначается сразу на 12 месяцев.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил журналистам, что расходы бюджетной системы на предоставление выплат семьям с детьми от 8 до 17 лет составят 455 миллиардов рублей.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
00:21
В России повысили социальные пенсии
 
ОбществоАнтон СилуановАнтон КотяковВладимир ПутинРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала