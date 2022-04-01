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Представитель Эрдогана ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 01.04.2022
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Представитель Эрдогана ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского
Представитель Эрдогана ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 01.04.2022
Представитель Эрдогана ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского
Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что говорить о дате встречи президента России Владимира Путина с Владимром Зеленским в Стамбуле пока рано, РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T22:13
2022-04-01T22:22
ибрагим калын
россия
украина
турция
владимир путин
владимир зеленский
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что говорить о дате встречи президента России Владимира Путина с Владимром Зеленским в Стамбуле пока рано, по его словам, есть много вопросов, нуждающихся в обсуждениях.Представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что в повестке дня находится встреча глав МИД России и Украины, она необходима для парафирования достигнутых договоренностей."В ходе переговоров господина президента со своими коллегами из Украины и России была достигнута договоренность продолжать контакты в этом контексте. Тут работа ведется как со стороны главы нашего МИД, министром обороны, администрациями. В повестке дня встреча глав МИД России и Украины для парафирования договоренностей, которые уже будут представлены лидерам", - сказал Калын в интервью TRT Haber.
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ибрагим калын, россия, украина, турция, владимир путин, владимир зеленский
22:13 01.04.2022 (обновлено: 22:22 01.04.2022)
 
Представитель Эрдогана ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского

Представитель Эрдогана Калын: говорить о дате встречи Путина и Зеленского пока рано

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что говорить о дате встречи президента России Владимира Путина с Владимром Зеленским в Стамбуле пока рано, по его словам, есть много вопросов, нуждающихся в обсуждениях.

"Говорить о конкретных датах пока рано. Очень много вопросов, нуждающихся в обсуждениях. Но, конечно же, мы хотим, чтобы это было как можно раньше, (чтобы) было достигнуто соглашение о прекращении огня", - заявил Калын в интервью телеканалу TRT Haber.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что в повестке дня находится встреча глав МИД России и Украины, она необходима для парафирования достигнутых договоренностей.
"В ходе переговоров господина президента со своими коллегами из Украины и России была достигнута договоренность продолжать контакты в этом контексте. Тут работа ведется как со стороны главы нашего МИД, министром обороны, администрациями. В повестке дня встреча глав МИД России и Украины для парафирования договоренностей, которые уже будут представлены лидерам", - сказал Калын в интервью TRT Haber.
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