https://ria.ru/20220401/vstrecha-1781394366.html

Представитель Эрдогана ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского

Представитель Эрдогана ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 01.04.2022

Представитель Эрдогана ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что говорить о дате встречи президента России Владимира Путина с Владимром Зеленским в Стамбуле пока рано, РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T22:13

2022-04-01T22:13

2022-04-01T22:22

ибрагим калын

россия

украина

турция

владимир путин

владимир зеленский

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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что говорить о дате встречи президента России Владимира Путина с Владимром Зеленским в Стамбуле пока рано, по его словам, есть много вопросов, нуждающихся в обсуждениях.Представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что в повестке дня находится встреча глав МИД России и Украины, она необходима для парафирования достигнутых договоренностей."В ходе переговоров господина президента со своими коллегами из Украины и России была достигнута договоренность продолжать контакты в этом контексте. Тут работа ведется как со стороны главы нашего МИД, министром обороны, администрациями. В повестке дня встреча глав МИД России и Украины для парафирования договоренностей, которые уже будут представлены лидерам", - сказал Калын в интервью TRT Haber.

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781318891.html

россия

украина

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ибрагим калын, россия, украина, турция, владимир путин, владимир зеленский