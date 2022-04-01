https://ria.ru/20220401/vstrecha-1781394366.html
Представитель Эрдогана ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского
Представитель Эрдогана ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 01.04.2022
Представитель Эрдогана ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского
Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что говорить о дате встречи президента России Владимира Путина с Владимром Зеленским в Стамбуле пока рано, РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T22:13
2022-04-01T22:13
2022-04-01T22:22
ибрагим калын
россия
украина
турция
владимир путин
владимир зеленский
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АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что говорить о дате встречи президента России Владимира Путина с Владимром Зеленским в Стамбуле пока рано, по его словам, есть много вопросов, нуждающихся в обсуждениях.Представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что в повестке дня находится встреча глав МИД России и Украины, она необходима для парафирования достигнутых договоренностей."В ходе переговоров господина президента со своими коллегами из Украины и России была достигнута договоренность продолжать контакты в этом контексте. Тут работа ведется как со стороны главы нашего МИД, министром обороны, администрациями. В повестке дня встреча глав МИД России и Украины для парафирования договоренностей, которые уже будут представлены лидерам", - сказал Калын в интервью TRT Haber.
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781318891.html
россия
украина
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ибрагим калын, россия, украина, турция, владимир путин, владимир зеленский
22:13 01.04.2022 (обновлено: 22:22 01.04.2022)
Представитель Эрдогана ответил на вопрос о дате встречи Путина и Зеленского
Представитель Эрдогана Калын: говорить о дате встречи Путина и Зеленского пока рано
АНКАРА, 1 апр - РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что говорить о дате встречи президента России Владимира Путина с Владимром Зеленским в Стамбуле пока рано, по его словам, есть много вопросов, нуждающихся в обсуждениях.
"Говорить о конкретных датах пока рано. Очень много вопросов, нуждающихся в обсуждениях. Но, конечно же, мы хотим, чтобы это было как можно раньше, (чтобы) было достигнуто соглашение о прекращении огня", - заявил Калын в интервью телеканалу TRT Haber.
Представитель президента Турции Ибрагим Калын
сообщил, что в повестке дня находится встреча глав МИД России
и Украины
, она необходима для парафирования достигнутых договоренностей.
"В ходе переговоров господина президента со своими коллегами из Украины и России была достигнута договоренность продолжать контакты в этом контексте. Тут работа ведется как со стороны главы нашего МИД, министром обороны, администрациями. В повестке дня встреча глав МИД России и Украины для парафирования договоренностей, которые уже будут представлены лидерам", - сказал Калын в интервью TRT Haber.