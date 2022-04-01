https://ria.ru/20220401/vrach-1781243477.html
Мурашко рассказал, каким должен быть современный врач
Мурашко рассказал, каким должен быть современный врач - РИА Новости, 01.04.2022
Мурашко рассказал, каким должен быть современный врач
Современный российский врач должен быть неравнодушным, высокоинтеллектуальным, спортивным и самосовершенствующимся, заявил министр здравоохранения России Михаил РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:08
2022-04-01T12:08
2022-04-01T12:08
михаил мурашко
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
медицина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Современный российский врач должен быть неравнодушным, высокоинтеллектуальным, спортивным и самосовершенствующимся, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы точно должны быть людьми неравнодушными, мы должны быть постоянно самосовершенствующимися, мы однозначно должны быть спортивными, подтянутыми, это для любого врача такое требование, чтобы убедить пациента в здоровом образе жизни", - сказал Мурашко на встрече со студентами-волонтёрам, участвующими в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.Он отметил, что врач должен обладать высоким уровнем интеллекта, причём повседневная нагрузка должна чередоваться. Так, например, врачи всегда были людьми активно вовлеченными в искусство, подчеркнул министр.По его словам, сам он каждое утро начинает с зарядки, несмотря на то, сколько удалось поспать, и следит за питанием, чтобы избежать проблем со здоровьем.
https://ria.ru/20220119/professii-1768553189.html
https://ria.ru/20220202/meditsina-1770692006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), медицина
Мурашко рассказал, каким должен быть современный врач
Глава Минздрава Мурашко: современный врач должен быть неравнодушным и спортивным
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Современный российский врач должен быть неравнодушным, высокоинтеллектуальным, спортивным и самосовершенствующимся, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы точно должны быть людьми неравнодушными, мы должны быть постоянно самосовершенствующимися, мы однозначно должны быть спортивными, подтянутыми, это для любого врача такое требование, чтобы убедить пациента в здоровом образе жизни", - сказал Мурашко на встрече со студентами-волонтёрам, участвующими в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Он отметил, что врач должен обладать высоким уровнем интеллекта, причём повседневная нагрузка должна чередоваться. Так, например, врачи всегда были людьми активно вовлеченными в искусство, подчеркнул министр.
По его словам, сам он каждое утро начинает с зарядки, несмотря на то, сколько удалось поспать, и следит за питанием, чтобы избежать проблем со здоровьем.