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Мурашко рассказал, каким должен быть современный врач - РИА Новости, 01.04.2022
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Мурашко рассказал, каким должен быть современный врач
Мурашко рассказал, каким должен быть современный врач - РИА Новости, 01.04.2022
Мурашко рассказал, каким должен быть современный врач
Современный российский врач должен быть неравнодушным, высокоинтеллектуальным, спортивным и самосовершенствующимся, заявил министр здравоохранения России Михаил РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:08
2022-04-01T12:08
михаил мурашко
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
медицина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Современный российский врач должен быть неравнодушным, высокоинтеллектуальным, спортивным и самосовершенствующимся, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы точно должны быть людьми неравнодушными, мы должны быть постоянно самосовершенствующимися, мы однозначно должны быть спортивными, подтянутыми, это для любого врача такое требование, чтобы убедить пациента в здоровом образе жизни", - сказал Мурашко на встрече со студентами-волонтёрам, участвующими в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.Он отметил, что врач должен обладать высоким уровнем интеллекта, причём повседневная нагрузка должна чередоваться. Так, например, врачи всегда были людьми активно вовлеченными в искусство, подчеркнул министр.По его словам, сам он каждое утро начинает с зарядки, несмотря на то, сколько удалось поспать, и следит за питанием, чтобы избежать проблем со здоровьем.
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михаил мурашко, общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), медицина
12:08 01.04.2022
 
Мурашко рассказал, каким должен быть современный врач

Глава Минздрава Мурашко: современный врач должен быть неравнодушным и спортивным

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Современный российский врач должен быть неравнодушным, высокоинтеллектуальным, спортивным и самосовершенствующимся, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы точно должны быть людьми неравнодушными, мы должны быть постоянно самосовершенствующимися, мы однозначно должны быть спортивными, подтянутыми, это для любого врача такое требование, чтобы убедить пациента в здоровом образе жизни", - сказал Мурашко на встрече со студентами-волонтёрам, участвующими в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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Он отметил, что врач должен обладать высоким уровнем интеллекта, причём повседневная нагрузка должна чередоваться. Так, например, врачи всегда были людьми активно вовлеченными в искусство, подчеркнул министр.
По его словам, сам он каждое утро начинает с зарядки, несмотря на то, сколько удалось поспать, и следит за питанием, чтобы избежать проблем со здоровьем.
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Михаил МурашкоОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Медицина
 
 
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