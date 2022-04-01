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Воробьев: надо найти пути увеличения площади пахотных земель в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220401/vorobev-1781395855.html
Воробьев: надо найти пути увеличения площади пахотных земель в Подмосковье
Воробьев: надо найти пути увеличения площади пахотных земель в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2022
Воробьев: надо найти пути увеличения площади пахотных земель в Подмосковье
Задача - найти способы, которые позволят увеличить количество пахотной земли в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T22:34
2022-04-01T22:34
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Задача - найти способы, которые позволят увеличить количество пахотной земли в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Как сообщает пресс-служба правительства подмосковного правительства, глава региона встретился в пятницу с товаропроизводителями и собственниками земельных участков."Мы все хорошо понимаем, насколько сейчас важно производить аграрную продукцию. Это наше преимущество на рынке. Поэтому нужно искать резервы, дополнительные возможности. Ряд юридических, физических лиц, обладающих землей сельхозназначения, не используют ее. А эту землю можно было бы распахать и выращивать различные культуры. Наша задача – найти способы, которые позволят увеличить количество пахотной земли", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба.В пресс-службе напомнили, что в Подмосковье действуют специальные меры поддержки для сельхозтоваропроизводителей: программа "Аренда за 1 рубль" - взять землю по такой цене могут предприниматели, реализующие проекты импортозамещения; программа "Подмосковные 10 га" - безвозмездное предоставление земли фермерам в Серебряных Прудах, Лотошино и Шатуре; субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам; увеличение погектарной поддержки в 1,5 раза
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экономика, московская область (подмосковье)
22:34 01.04.2022
 
Воробьев: надо найти пути увеличения площади пахотных земель в Подмосковье

Губернатор Воробьев: надо найти пути увеличения площади пахотных земель в Подмосковье

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Задача - найти способы, которые позволят увеличить количество пахотной земли в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как сообщает пресс-служба правительства подмосковного правительства, глава региона встретился в пятницу с товаропроизводителями и собственниками земельных участков.
"Мы все хорошо понимаем, насколько сейчас важно производить аграрную продукцию. Это наше преимущество на рынке. Поэтому нужно искать резервы, дополнительные возможности. Ряд юридических, физических лиц, обладающих землей сельхозназначения, не используют ее. А эту землю можно было бы распахать и выращивать различные культуры. Наша задача – найти способы, которые позволят увеличить количество пахотной земли", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба.
В пресс-службе напомнили, что в Подмосковье действуют специальные меры поддержки для сельхозтоваропроизводителей: программа "Аренда за 1 рубль" - взять землю по такой цене могут предприниматели, реализующие проекты импортозамещения; программа "Подмосковные 10 га" - безвозмездное предоставление земли фермерам в Серебряных Прудах, Лотошино и Шатуре; субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам; увеличение погектарной поддержки в 1,5 раза
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