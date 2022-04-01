https://ria.ru/20220401/vorobev-1781395855.html

Воробьев: надо найти пути увеличения площади пахотных земель в Подмосковье

Воробьев: надо найти пути увеличения площади пахотных земель в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2022

Воробьев: надо найти пути увеличения площади пахотных земель в Подмосковье

Задача - найти способы, которые позволят увеличить количество пахотной земли в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T22:34

2022-04-01T22:34

2022-04-01T22:34

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Задача - найти способы, которые позволят увеличить количество пахотной земли в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Как сообщает пресс-служба правительства подмосковного правительства, глава региона встретился в пятницу с товаропроизводителями и собственниками земельных участков."Мы все хорошо понимаем, насколько сейчас важно производить аграрную продукцию. Это наше преимущество на рынке. Поэтому нужно искать резервы, дополнительные возможности. Ряд юридических, физических лиц, обладающих землей сельхозназначения, не используют ее. А эту землю можно было бы распахать и выращивать различные культуры. Наша задача – найти способы, которые позволят увеличить количество пахотной земли", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба.В пресс-службе напомнили, что в Подмосковье действуют специальные меры поддержки для сельхозтоваропроизводителей: программа "Аренда за 1 рубль" - взять землю по такой цене могут предприниматели, реализующие проекты импортозамещения; программа "Подмосковные 10 га" - безвозмездное предоставление земли фермерам в Серебряных Прудах, Лотошино и Шатуре; субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам; увеличение погектарной поддержки в 1,5 раза

https://realty.ria.ru/20220325/metro-1780129441.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, московская область (подмосковье)