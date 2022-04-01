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Российские артисты посетили в госпитале раненных на Украине военных - РИА Новости, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/voennye-1781331314.html
Российские артисты посетили в госпитале раненных на Украине военных
Российские артисты посетили в госпитале раненных на Украине военных - РИА Новости, 01.04.2022
Российские артисты посетили в госпитале раненных на Украине военных
Народный артист РФ, художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов, заслуженный артист Сергей Маховиков, актер и... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:23
2022-04-01T16:23
обострение ситуации в днр и лнр
общество
новости культуры
россия
московская область (подмосковье)
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Народный артист РФ, художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов, заслуженный артист Сергей Маховиков, актер и режиссер Руслан Банковский присоединились к акции "Лучшим воинам мира" и посетили в пятницу участников спецоперации на Украине, проходящих лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского в Подмосковье, сообщает Минобороны РФ."Мужчинам, которые здесь лечатся и проходят реабилитацию, и вашим добрым феям, которые помогают встать в строй, вернуться к мирной жизни, спасибо вам огромное всем! Спасибо вам, парни, за то, что вы с честью выполняете свой воинский долг!" - сказал Стеклов.Маховиков в свою очередь пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и также поблагодарил врачей за их работу. На творческой встрече звучали песни и монологи, актеры читали военнослужащим стихи и рассказывали о своих работах в театре и кино."Я считаю, это просто наш человеческий долг и потребность быть здесь сегодня. Это первое. А второе - у нас уже не первое выступление в госпитале. В Донбассе, а именно в городе Донецке, мы тоже посещали госпиталь еще до начала спецоперации, и, казалось бы, было затишье, хотя то, что происходило в течение восьми лет, никогда нельзя было назвать именно затишьем. Всегда была напряженность и в атмосфере, и в жизни этих людей", - сказал собеседник агентства.Худрук в ходе выступления сообщил, что 7 мая, накануне Дня победы, артисты театра планируют снова выступить в Донецке.Ранее 31 марта заслуженный артист России Александр Маршал выступил в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского в Московской области.Социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" организована главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.
https://ria.ru/20220331/rossiya-1781103163.html
https://ria.ru/20220329/mashkov-1780739231.html
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общество, новости культуры, россия, московская область (подмосковье), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
16:23 01.04.2022
 
Российские артисты посетили в госпитале раненных на Украине военных

Актеры Стеклов, Маховиков и Банковский посетили в госпитале раненных на Украине военных

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Владимир Стеклов
Актер Владимир Стеклов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актер Владимир Стеклов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Народный артист РФ, художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов, заслуженный артист Сергей Маховиков, актер и режиссер Руслан Банковский присоединились к акции "Лучшим воинам мира" и посетили в пятницу участников спецоперации на Украине, проходящих лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского в Подмосковье, сообщает Минобороны РФ.
"Мужчинам, которые здесь лечатся и проходят реабилитацию, и вашим добрым феям, которые помогают встать в строй, вернуться к мирной жизни, спасибо вам огромное всем! Спасибо вам, парни, за то, что вы с честью выполняете свой воинский долг!" - сказал Стеклов.
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Маховиков в свою очередь пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и также поблагодарил врачей за их работу. На творческой встрече звучали песни и монологи, актеры читали военнослужащим стихи и рассказывали о своих работах в театре и кино.
"Я считаю, это просто наш человеческий долг и потребность быть здесь сегодня. Это первое. А второе - у нас уже не первое выступление в госпитале. В Донбассе, а именно в городе Донецке, мы тоже посещали госпиталь еще до начала спецоперации, и, казалось бы, было затишье, хотя то, что происходило в течение восьми лет, никогда нельзя было назвать именно затишьем. Всегда была напряженность и в атмосфере, и в жизни этих людей", - сказал собеседник агентства.
Худрук в ходе выступления сообщил, что 7 мая, накануне Дня победы, артисты театра планируют снова выступить в Донецке.
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Социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" организована главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.
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