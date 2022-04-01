https://ria.ru/20220401/voennye-1781331314.html

Российские артисты посетили в госпитале раненных на Украине военных

Российские артисты посетили в госпитале раненных на Украине военных - РИА Новости, 01.04.2022

Российские артисты посетили в госпитале раненных на Украине военных

Народный артист РФ, художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов, заслуженный артист Сергей Маховиков, актер и... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:23

2022-04-01T16:23

2022-04-01T16:23

обострение ситуации в днр и лнр

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Народный артист РФ, художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов, заслуженный артист Сергей Маховиков, актер и режиссер Руслан Банковский присоединились к акции "Лучшим воинам мира" и посетили в пятницу участников спецоперации на Украине, проходящих лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского в Подмосковье, сообщает Минобороны РФ."Мужчинам, которые здесь лечатся и проходят реабилитацию, и вашим добрым феям, которые помогают встать в строй, вернуться к мирной жизни, спасибо вам огромное всем! Спасибо вам, парни, за то, что вы с честью выполняете свой воинский долг!" - сказал Стеклов.Маховиков в свою очередь пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и также поблагодарил врачей за их работу. На творческой встрече звучали песни и монологи, актеры читали военнослужащим стихи и рассказывали о своих работах в театре и кино."Я считаю, это просто наш человеческий долг и потребность быть здесь сегодня. Это первое. А второе - у нас уже не первое выступление в госпитале. В Донбассе, а именно в городе Донецке, мы тоже посещали госпиталь еще до начала спецоперации, и, казалось бы, было затишье, хотя то, что происходило в течение восьми лет, никогда нельзя было назвать именно затишьем. Всегда была напряженность и в атмосфере, и в жизни этих людей", - сказал собеседник агентства.Худрук в ходе выступления сообщил, что 7 мая, накануне Дня победы, артисты театра планируют снова выступить в Донецке.Ранее 31 марта заслуженный артист России Александр Маршал выступил в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского в Московской области.Социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" организована главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

https://ria.ru/20220331/rossiya-1781103163.html

https://ria.ru/20220329/mashkov-1780739231.html

https://ria.ru/20220226/pevtsov-1775253251.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, новости культуры, россия, московская область (подмосковье), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр