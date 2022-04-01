https://ria.ru/20220401/vkontakte-1781298657.html

Суточное число просмотров видео и клипов во "ВКонтакте" выросло на 50%

Суточное число просмотров видео и клипов во "ВКонтакте" выросло на 50% - РИА Новости, 01.04.2022

Суточное число просмотров видео и клипов во "ВКонтакте" выросло на 50%

Суточное число просмотров видео и клипов во "ВКонтакте" за месяц выросло на 50%, за этот же период число активных авторов в сервисе социальной сети "Клипы"... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:37

2022-04-01T14:37

2022-04-01T15:04

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суточное число просмотров видео и клипов во "ВКонтакте" за месяц выросло на 50%, за этот же период число активных авторов в сервисе социальной сети "Клипы" выросло в 4,5 раза, говорится в сообщении компании."ВКонтакте" отмечает рекордный рост интереса к видеоконтенту - суточные просмотры видео и клипов выросли на 50%… 27 марта "ВКонтакте" установила новые рекорды пользовательской активности - 1,31 миллиарда просмотров видео и 840 миллионов просмотров клипов за сутки. По сравнению с февралем просмотры видео выросли на 28%, а клипов - сразу на 125%", - говорится в сообщении. Во время исследования сравнивались показатели за 27 марта и 27 февраля.Компания также отмечает массовую регистрацию новых авторов контента. "Так, количество активных контентмейкеров в "Клипах ВКонтакте" выросло в 4,5 раза по сравнению с февралем", - говорится в сообщении.В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).Также в марте Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220326/sotsseti-1780210713.html

https://ria.ru/20220329/rossgram-1780627484.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

медиа - общество, технологии, россия, вконтакте