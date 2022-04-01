https://ria.ru/20220401/vklady-1781196425.html
Два российских банка увидели рост спроса на вклады в рублях у иностранцев
Два российских банка увидели рост спроса на вклады в рублях у иностранцев - РИА Новости, 01.04.2022
Два российских банка увидели рост спроса на вклады в рублях у иностранцев
Два банка из топ-10 по активам — Совкомбанк и Промсвязьбанк — в марте увидели рост спроса на открытие вкладов со стороны иностранных граждан, при этом игроки... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T06:21
2022-04-01T06:21
2022-04-01T06:26
экономика
россия
китай
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Два банка из топ-10 по активам — Совкомбанк и Промсвязьбанк — в марте увидели рост спроса на открытие вкладов со стороны иностранных граждан, при этом игроки поменьше такой активности не зафиксировали, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.Ранее основатель юридической консалтинговой компании Sinoruss Сурана Раднаева сообщила агентству "Спутник", что граждане КНР стали интересоваться открытием счетов в российских банках в рублях из-за высокой ключевой ставки. Она считает, что в целом интерес китайцев обусловлен непосредственно повышением ключевой ставки ЦБ до рекордных 20 процентов и оптимистичными прогнозами по укреплению рубля.Роста спроса на открытие вкладов со стороны иностранных граждан не зафиксировали также в банке "Зенит", Экспобанке и "Почта банке", который отметил, что доля вкладов от иностранных граждан в нем не превышает одного процента.Вместе с тем, в двух банках ситуация отличается. В Совкомбанке, который с января 2022 года начал обслуживание иностранных граждан по всей сети розничных отделений, в марте отмечают заметный рост спроса на открытие вкладов среди нерезидентов.В ПСБ также увидели активность иностранных вкладчиков, хотя доля вкладов, оформляемых клиентами-нерезидентами, в банке традиционно незначительна и в общем привлеченных средств физлиц составляет не более одного процента."При этом в марте объем привлеченных средств иностранных граждан увеличился почти в пять раз. Этому способствует динамика ключевой ставки ЦБ и, как следствие, рост доходности сберегательных продуктов", — сообщила руководитель по развитию накопительных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.В Совкомбанке пояснили, что для открытия вклада нерезидентам дополнительно к основному документу необходимо предоставить подтверждение права нахождения на территории России.
https://ria.ru/20220401/dollar-1781189214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, центральный банк рф (цб рф), банки, в мире
06:21 01.04.2022 (обновлено: 06:26 01.04.2022)
Два российских банка увидели рост спроса на вклады в рублях у иностранцев
Совкомбанк и Промсвязьбанк в марте увидели рост спроса на вклады в рублях у иностранцев
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Два банка из топ-10 по активам — Совкомбанк и Промсвязьбанк — в марте увидели рост спроса на открытие вкладов со стороны иностранных граждан, при этом игроки поменьше такой активности не зафиксировали, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
Ранее основатель юридической консалтинговой компании Sinoruss Сурана Раднаева сообщила агентству "Спутник", что граждане КНР
стали интересоваться открытием счетов в российских банках в рублях из-за высокой ключевой ставки. Она считает, что в целом интерес китайцев обусловлен непосредственно повышением ключевой ставки ЦБ
до рекордных 20 процентов и оптимистичными прогнозами по укреплению рубля.
"Мы не увидели различия в поведении иностранных граждан. С учетом роста ставок спрос со стороны всех клиентов, конечно, повысился", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Росбанка.
Роста спроса на открытие вкладов со стороны иностранных граждан не зафиксировали также в банке "Зенит", Экспобанке и "Почта банке
", который отметил, что доля вкладов от иностранных граждан в нем не превышает одного процента.
Вместе с тем, в двух банках ситуация отличается. В Совкомбанке
, который с января 2022 года начал обслуживание иностранных граждан по всей сети розничных отделений, в марте отмечают заметный рост спроса на открытие вкладов среди нерезидентов.
В ПСБ также увидели активность иностранных вкладчиков, хотя доля вкладов, оформляемых клиентами-нерезидентами, в банке традиционно незначительна и в общем привлеченных средств физлиц составляет не более одного процента.
"При этом в марте объем привлеченных средств иностранных граждан увеличился почти в пять раз. Этому способствует динамика ключевой ставки ЦБ и, как следствие, рост доходности сберегательных продуктов", — сообщила руководитель по развитию накопительных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.
В Совкомбанке пояснили, что для открытия вклада нерезидентам дополнительно к основному документу необходимо предоставить подтверждение права нахождения на территории России
.