https://ria.ru/20220401/vklady-1781196425.html

Два российских банка увидели рост спроса на вклады в рублях у иностранцев

Два российских банка увидели рост спроса на вклады в рублях у иностранцев - РИА Новости, 01.04.2022

Два российских банка увидели рост спроса на вклады в рублях у иностранцев

Два банка из топ-10 по активам — Совкомбанк и Промсвязьбанк — в марте увидели рост спроса на открытие вкладов со стороны иностранных граждан, при этом игроки... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T06:21

2022-04-01T06:21

2022-04-01T06:26

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Два банка из топ-10 по активам — Совкомбанк и Промсвязьбанк — в марте увидели рост спроса на открытие вкладов со стороны иностранных граждан, при этом игроки поменьше такой активности не зафиксировали, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.Ранее основатель юридической консалтинговой компании Sinoruss Сурана Раднаева сообщила агентству "Спутник", что граждане КНР стали интересоваться открытием счетов в российских банках в рублях из-за высокой ключевой ставки. Она считает, что в целом интерес китайцев обусловлен непосредственно повышением ключевой ставки ЦБ до рекордных 20 процентов и оптимистичными прогнозами по укреплению рубля.Роста спроса на открытие вкладов со стороны иностранных граждан не зафиксировали также в банке "Зенит", Экспобанке и "Почта банке", который отметил, что доля вкладов от иностранных граждан в нем не превышает одного процента.Вместе с тем, в двух банках ситуация отличается. В Совкомбанке, который с января 2022 года начал обслуживание иностранных граждан по всей сети розничных отделений, в марте отмечают заметный рост спроса на открытие вкладов среди нерезидентов.В ПСБ также увидели активность иностранных вкладчиков, хотя доля вкладов, оформляемых клиентами-нерезидентами, в банке традиционно незначительна и в общем привлеченных средств физлиц составляет не более одного процента."При этом в марте объем привлеченных средств иностранных граждан увеличился почти в пять раз. Этому способствует динамика ключевой ставки ЦБ и, как следствие, рост доходности сберегательных продуктов", — сообщила руководитель по развитию накопительных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.В Совкомбанке пояснили, что для открытия вклада нерезидентам дополнительно к основному документу необходимо предоставить подтверждение права нахождения на территории России.

https://ria.ru/20220401/dollar-1781189214.html

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, россия, китай, центральный банк рф (цб рф), банки, в мире