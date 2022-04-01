https://ria.ru/20220401/vino-1781197639.html

Эксперт рассказала, чем россияне могут заменить европейские вина

Эксперт рассказала, чем россияне могут заменить европейские вина - РИА Новости, 01.04.2022

Эксперт рассказала, чем россияне могут заменить европейские вина

Россияне в условиях ограничений и задержки поставок могут заменить привычные итальянские, испанские или французские вина отечественными, а также винами из... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T06:47

2022-04-01T06:47

2022-04-01T07:32

экономика

армения

россия

санкции в отношении россии

вино

дарья сологуб

москва

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россияне в условиях ограничений и задержки поставок могут заменить привычные итальянские, испанские или французские вина отечественными, а также винами из Армении, Греции, Чили, Аргентины, Турции и Сербии, рассказала РИА Новости директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб.По словам эксперта, за последние пять лет значительно выросло и качество армянских вин. Однако производство высококачественных вин в Армении пока носит крафтовый характер. Кроме того, несколько лет назад стали набирать популярность турецкие вина на фоне открытия многими российскими рестораторами заведений на побережье курортов региона.Также потребителям в России может понравиться креативный подход сербских виноделов к внешнему оформлению бутылок и ярким названиям, считает Сологуб. Сербские вина пока значительно дороже европейских аналогов, но рынок активно меняется в сторону баланса, отметила она.У Чили и Аргентины также сейчас появляется шанс получить свою нишу на российском рынке, считает эксперт. Вина этих регионов попадают в категорию максимально популярных в мировой винной индустрии по стилистике — сорта Пино Нуар, Альбариньо, Совиньон Блан, а также вина в стилистике натуральных (без добавления серы).Многие любители сорта неббьоло могут быть приятно удивлены возможности замены греческим вином, добавила она."Если говорить о крепком алкоголе, то здесь на рынок будут активно входить крафтовые производители из Европы, Ближнего Востока и Азии. Потребителям будет интересно попробовать виски из Швеции, ром из Дании или джин из Исландии", — заключила Сологуб.

https://ria.ru/20220331/vino-1781114083.html

https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780594295.html

армения

россия

москва

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, армения, россия, санкции в отношении россии, вино, дарья сологуб, москва