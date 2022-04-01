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Эксперт рассказала, чем россияне могут заменить европейские вина - РИА Новости, 01.04.2022
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Эксперт рассказала, чем россияне могут заменить европейские вина
Эксперт рассказала, чем россияне могут заменить европейские вина - РИА Новости, 01.04.2022
Эксперт рассказала, чем россияне могут заменить европейские вина
Россияне в условиях ограничений и задержки поставок могут заменить привычные итальянские, испанские или французские вина отечественными, а также винами из... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T06:47
2022-04-01T07:32
экономика
армения
россия
санкции в отношении россии
вино
дарья сологуб
москва
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россияне в условиях ограничений и задержки поставок могут заменить привычные итальянские, испанские или французские вина отечественными, а также винами из Армении, Греции, Чили, Аргентины, Турции и Сербии, рассказала РИА Новости директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб.По словам эксперта, за последние пять лет значительно выросло и качество армянских вин. Однако производство высококачественных вин в Армении пока носит крафтовый характер. Кроме того, несколько лет назад стали набирать популярность турецкие вина на фоне открытия многими российскими рестораторами заведений на побережье курортов региона.Также потребителям в России может понравиться креативный подход сербских виноделов к внешнему оформлению бутылок и ярким названиям, считает Сологуб. Сербские вина пока значительно дороже европейских аналогов, но рынок активно меняется в сторону баланса, отметила она.У Чили и Аргентины также сейчас появляется шанс получить свою нишу на российском рынке, считает эксперт. Вина этих регионов попадают в категорию максимально популярных в мировой винной индустрии по стилистике — сорта Пино Нуар, Альбариньо, Совиньон Блан, а также вина в стилистике натуральных (без добавления серы).Многие любители сорта неббьоло могут быть приятно удивлены возможности замены греческим вином, добавила она."Если говорить о крепком алкоголе, то здесь на рынок будут активно входить крафтовые производители из Европы, Ближнего Востока и Азии. Потребителям будет интересно попробовать виски из Швеции, ром из Дании или джин из Исландии", — заключила Сологуб.
https://ria.ru/20220331/vino-1781114083.html
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экономика, армения, россия, санкции в отношении россии, вино, дарья сологуб, москва
06:47 01.04.2022 (обновлено: 07:32 01.04.2022)
 
Эксперт рассказала, чем россияне могут заменить европейские вина

Эксперт Сологуб: россияне могут заменить европейские вина напитками из семи стран

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПродажа вина в Симферополе
Продажа вина в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россияне в условиях ограничений и задержки поставок могут заменить привычные итальянские, испанские или французские вина отечественными, а также винами из Армении, Греции, Чили, Аргентины, Турции и Сербии, рассказала РИА Новости директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб.
"Многие сети переключили внимание на производителей из Краснодарского края и Крыма... Игристые вина российского производства также приближаются по качеству к просекко или каве и при этом выигрывают по цене", — сказала Сологуб.
По словам эксперта, за последние пять лет значительно выросло и качество армянских вин. Однако производство высококачественных вин в Армении пока носит крафтовый характер. Кроме того, несколько лет назад стали набирать популярность турецкие вина на фоне открытия многими российскими рестораторами заведений на побережье курортов региона.
Также потребителям в России может понравиться креативный подход сербских виноделов к внешнему оформлению бутылок и ярким названиям, считает Сологуб. Сербские вина пока значительно дороже европейских аналогов, но рынок активно меняется в сторону баланса, отметила она.
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У Чили и Аргентины также сейчас появляется шанс получить свою нишу на российском рынке, считает эксперт. Вина этих регионов попадают в категорию максимально популярных в мировой винной индустрии по стилистике — сорта Пино Нуар, Альбариньо, Совиньон Блан, а также вина в стилистике натуральных (без добавления серы).
Многие любители сорта неббьоло могут быть приятно удивлены возможности замены греческим вином, добавила она.
"Если говорить о крепком алкоголе, то здесь на рынок будут активно входить крафтовые производители из Европы, Ближнего Востока и Азии. Потребителям будет интересно попробовать виски из Швеции, ром из Дании или джин из Исландии", — заключила Сологуб.
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ЭкономикаАрменияРоссияСанкции в отношении РоссииВиноДарья СологубМосква
 
 
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