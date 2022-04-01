Рейтинг@Mail.ru
Басурин заявил о двух сбитых возле Мариуполя украинских вертолетах - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/vertolet-1781267020.html
Басурин заявил о двух сбитых возле Мариуполя украинских вертолетах
Басурин заявил о двух сбитых возле Мариуполя украинских вертолетах - РИА Новости, 01.04.2022
Басурин заявил о двух сбитых возле Мариуполя украинских вертолетах
Силы Донецкой Народной Республики сбили два вертолета из трех, на которых украинские националисты пытались скрыться из Мариуполя на подконтрольную Киеву... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:06
2022-04-01T13:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
украина
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781167019_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a8e7529a9f030cf18c76b6b1290d793f.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силы Донецкой Народной Республики сбили два вертолета из трех, на которых украинские националисты пытались скрыться из Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, в каждом вертолете было по 17 человек, выжили только двое."Один из оставшихся в живых — офицер военной разведки Минобороны Украины, который не очень хочет говорить. Но он непосредственно занимался этой спецоперацией, ему все равно придется говорить", — подчеркнул Басурин.Он предположил, что третий вертолет мог вернуться на место взлета — в порт Мариуполя.По данным Басурина, сейчас в городе оказывают сопротивление четыре тысячи украинских боевиков, которые разбиты на три группы: основная часть находится на предприятии "Азовсталь", еще две группы — в центральной части города и в порту.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что военные окружили Мариуполь и начали зачистку отдельных районов. Сейчас подразделения ДНР и российских Вооруженных сил ведут бои за освобождение города.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/dnr-1781106380.html
https://ria.ru/20220401/siloviki-1781192444.html
https://ria.ru/20220331/ukraina-1781170909.html
донецкая народная республика
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781167019_199:0:1200:751_1920x0_80_0_0_b4318b81c30b704a6382f943a05891cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
13:06 01.04.2022 (обновлено: 13:56 01.04.2022)
 
Басурин заявил о двух сбитых возле Мариуполя украинских вертолетах

Басурин: три вертолета с боевиками пытались улететь из Мариуполя, два из них были сбиты

© Фото : Пресс-служба УНМ ДНРСбитый вертолет ВСУ под Мариуполем
Сбитый вертолет ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : Пресс-служба УНМ ДНР
Сбитый вертолет ВСУ под Мариуполем
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силы Донецкой Народной Республики сбили два вертолета из трех, на которых украинские националисты пытались скрыться из Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".

"Это была военная спецоперация — было решение полностью проследить маршрут <…> и не пустые борта сбивать, а с людьми, которых будут оттуда вывозить <…>. Когда они пытались вылететь из Мариуполя, "Стингером" один и второй были подбиты", — рассказал представитель ведомства.

По его словам, в каждом вертолете было по 17 человек, выжили только двое.
"Один из оставшихся в живых — офицер военной разведки Минобороны Украины, который не очень хочет говорить. Но он непосредственно занимался этой спецоперацией, ему все равно придется говорить", — подчеркнул Басурин.
Американские военнослужащие с ПЗРК Stinger во время учений - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 15:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Один из украинских Ми-8 сбили из трофейного ПЗРК "Стингер", заявили в ДНР
Он предположил, что третий вертолет мог вернуться на место взлета — в порт Мариуполя.
По данным Басурина, сейчас в городе оказывают сопротивление четыре тысячи украинских боевиков, которые разбиты на три группы: основная часть находится на предприятии "Азовсталь", еще две группы — в центральной части города и в порту.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что военные окружили Мариуполь и начали зачистку отдельных районов. Сейчас подразделения ДНР и российских Вооруженных сил ведут бои за освобождение города.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 03:13
Эксперт объяснил, почему украинским силовикам не дали выйти из Мариуполя
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 20:47
Украинские радикалы не заслуживают пощады за свои зверства, считает беженец
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольУкраинаЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала