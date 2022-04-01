https://ria.ru/20220401/vertolet-1781267020.html

Басурин заявил о двух сбитых возле Мариуполя украинских вертолетах

Басурин заявил о двух сбитых возле Мариуполя украинских вертолетах - РИА Новости, 01.04.2022

Басурин заявил о двух сбитых возле Мариуполя украинских вертолетах

Силы Донецкой Народной Республики сбили два вертолета из трех, на которых украинские националисты пытались скрыться из Мариуполя на подконтрольную Киеву... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:06

2022-04-01T13:06

2022-04-01T13:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

украина

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силы Донецкой Народной Республики сбили два вертолета из трех, на которых украинские националисты пытались скрыться из Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, в каждом вертолете было по 17 человек, выжили только двое."Один из оставшихся в живых — офицер военной разведки Минобороны Украины, который не очень хочет говорить. Но он непосредственно занимался этой спецоперацией, ему все равно придется говорить", — подчеркнул Басурин.Он предположил, что третий вертолет мог вернуться на место взлета — в порт Мариуполя.По данным Басурина, сейчас в городе оказывают сопротивление четыре тысячи украинских боевиков, которые разбиты на три группы: основная часть находится на предприятии "Азовсталь", еще две группы — в центральной части города и в порту.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что военные окружили Мариуполь и начали зачистку отдельных районов. Сейчас подразделения ДНР и российских Вооруженных сил ведут бои за освобождение города.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/dnr-1781106380.html

https://ria.ru/20220401/siloviki-1781192444.html

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781170909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр