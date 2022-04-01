13:06 01.04.2022 (обновлено: 13:56 01.04.2022)
Басурин заявил о двух сбитых возле Мариуполя украинских вертолетах
Басурин: три вертолета с боевиками пытались улететь из Мариуполя, два из них были сбиты
© Фото : Пресс-служба УНМ ДНРСбитый вертолет ВСУ под Мариуполем
© Фото : Пресс-служба УНМ ДНР
Сбитый вертолет ВСУ под Мариуполем
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Силы Донецкой Народной Республики сбили два вертолета из трех, на которых украинские националисты пытались скрыться из Мариуполя на подконтрольную Киеву территорию, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
"Это была военная спецоперация — было решение полностью проследить маршрут <…> и не пустые борта сбивать, а с людьми, которых будут оттуда вывозить <…>. Когда они пытались вылететь из Мариуполя, "Стингером" один и второй были подбиты", — рассказал представитель ведомства.
По его словам, в каждом вертолете было по 17 человек, выжили только двое.
"Один из оставшихся в живых — офицер военной разведки Минобороны Украины, который не очень хочет говорить. Но он непосредственно занимался этой спецоперацией, ему все равно придется говорить", — подчеркнул Басурин.
Он предположил, что третий вертолет мог вернуться на место взлета — в порт Мариуполя.
По данным Басурина, сейчас в городе оказывают сопротивление четыре тысячи украинских боевиков, которые разбиты на три группы: основная часть находится на предприятии "Азовсталь", еще две группы — в центральной части города и в порту.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.