https://ria.ru/20220401/vengriya-1781258212.html

Премьер Венгрии объяснил невозможность отказа от российских энергоресурсов

Премьер Венгрии объяснил невозможность отказа от российских энергоресурсов - РИА Новости, 01.04.2022

Премьер Венгрии объяснил невозможность отказа от российских энергоресурсов

Венгрия не намерена отказываться от энергии из России, потому что это условие функционирования экономики страны, не поможет просто "надеть свитер", как... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:46

2022-04-01T12:46

2022-04-01T13:11

экономика

анджей дуда

александр новак

дмитрий биричевский

европа

россия

сша

венгрия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Венгрия не намерена отказываться от энергии из России, потому что это условие функционирования экономики страны, не поможет просто "надеть свитер", как предлагают на Западе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Речь не о том, чтобы мы надели свитер, немного прикрутили отопление, как думают некоторые на Западе, или платили на несколько форинтов больше за газ и на заправках. А речь о том, что если из России энергия не идет, то энергии в Венгрии нет… Это вопрос функционирования или нефункционирования экономики", — сказал Орбан в эфире венгерского радио Kossuth.По его словам, многие страны в Европе не имеют выхода к морю, "и это не их выбор", поэтому заменить российский газ доставляемым по морю СПГ, например из США, нереально."Нам не подходит такое, что вот есть дешевая российская энергия, газ, мы его отключаем, и вместо него будет дорогой американский. Это прекрасная идея сама по себе, но я не знаю, как он сможет достичь Венгрии, этот сжиженный природный газ, который перевозят по морю на кораблях, я считаю это абсурдным", — сказал Орбан.Ранее Орбан заявил, что Венгрия против распространения антироссийских санкций на энергоносители, потому что это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нежелание Венгрии отказываться от российских энергоносителей будет ей дорого стоить.Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российских газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80 процентов энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле — еще меньше.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, анджей дуда, александр новак, дмитрий биричевский, европа, россия, сша, венгрия, виктор орбан