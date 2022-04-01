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Премьер Венгрии объяснил невозможность отказа от российских энергоресурсов - РИА Новости, 01.04.2022
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Премьер Венгрии объяснил невозможность отказа от российских энергоресурсов
Премьер Венгрии объяснил невозможность отказа от российских энергоресурсов - РИА Новости, 01.04.2022
Премьер Венгрии объяснил невозможность отказа от российских энергоресурсов
Венгрия не намерена отказываться от энергии из России, потому что это условие функционирования экономики страны, не поможет просто "надеть свитер", как... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:46
2022-04-01T13:11
экономика
анджей дуда
александр новак
дмитрий биричевский
европа
россия
сша
венгрия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Венгрия не намерена отказываться от энергии из России, потому что это условие функционирования экономики страны, не поможет просто "надеть свитер", как предлагают на Западе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Речь не о том, чтобы мы надели свитер, немного прикрутили отопление, как думают некоторые на Западе, или платили на несколько форинтов больше за газ и на заправках. А речь о том, что если из России энергия не идет, то энергии в Венгрии нет… Это вопрос функционирования или нефункционирования экономики", — сказал Орбан в эфире венгерского радио Kossuth.По его словам, многие страны в Европе не имеют выхода к морю, "и это не их выбор", поэтому заменить российский газ доставляемым по морю СПГ, например из США, нереально."Нам не подходит такое, что вот есть дешевая российская энергия, газ, мы его отключаем, и вместо него будет дорогой американский. Это прекрасная идея сама по себе, но я не знаю, как он сможет достичь Венгрии, этот сжиженный природный газ, который перевозят по морю на кораблях, я считаю это абсурдным", — сказал Орбан.Ранее Орбан заявил, что Венгрия против распространения антироссийских санкций на энергоносители, потому что это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нежелание Венгрии отказываться от российских энергоносителей будет ей дорого стоить.Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российских газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80 процентов энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле — еще меньше.
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экономика, анджей дуда, александр новак, дмитрий биричевский, европа, россия, сша, венгрия, виктор орбан
12:46 01.04.2022 (обновлено: 13:11 01.04.2022)
 
Премьер Венгрии объяснил невозможность отказа от российских энергоресурсов

Премьер Венгрии Орбан: поставки энергоресурсов из России влияют на экономику страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Венгрия не намерена отказываться от энергии из России, потому что это условие функционирования экономики страны, не поможет просто "надеть свитер", как предлагают на Западе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Речь не о том, чтобы мы надели свитер, немного прикрутили отопление, как думают некоторые на Западе, или платили на несколько форинтов больше за газ и на заправках. А речь о том, что если из России энергия не идет, то энергии в Венгрии нет… Это вопрос функционирования или нефункционирования экономики", — сказал Орбан в эфире венгерского радио Kossuth.
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По его словам, многие страны в Европе не имеют выхода к морю, "и это не их выбор", поэтому заменить российский газ доставляемым по морю СПГ, например из США, нереально.
"Нам не подходит такое, что вот есть дешевая российская энергия, газ, мы его отключаем, и вместо него будет дорогой американский. Это прекрасная идея сама по себе, но я не знаю, как он сможет достичь Венгрии, этот сжиженный природный газ, который перевозят по морю на кораблях, я считаю это абсурдным", — сказал Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия против распространения антироссийских санкций на энергоносители, потому что это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нежелание Венгрии отказываться от российских энергоносителей будет ей дорого стоить.
Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российских газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80 процентов энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле — еще меньше.
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ЭкономикаАнджей ДудаАлександр НовакДмитрий БиричевскийЕвропаРоссияСШАВенгрияВиктор Орбан
 
 
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