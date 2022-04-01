12:46 01.04.2022 (обновлено: 13:11 01.04.2022)
Премьер Венгрии объяснил невозможность отказа от российских энергоресурсов
Премьер Венгрии Орбан: поставки энергоресурсов из России влияют на экономику страны
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Венгрия не намерена отказываться от энергии из России, потому что это условие функционирования экономики страны, не поможет просто "надеть свитер", как предлагают на Западе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Речь не о том, чтобы мы надели свитер, немного прикрутили отопление, как думают некоторые на Западе, или платили на несколько форинтов больше за газ и на заправках. А речь о том, что если из России энергия не идет, то энергии в Венгрии нет… Это вопрос функционирования или нефункционирования экономики", — сказал Орбан в эфире венгерского радио Kossuth.
"Нам не подходит такое, что вот есть дешевая российская энергия, газ, мы его отключаем, и вместо него будет дорогой американский. Это прекрасная идея сама по себе, но я не знаю, как он сможет достичь Венгрии, этот сжиженный природный газ, который перевозят по морю на кораблях, я считаю это абсурдным", — сказал Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия против распространения антироссийских санкций на энергоносители, потому что это привело бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайший срок. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нежелание Венгрии отказываться от российских энергоносителей будет ей дорого стоить.
Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российских газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80 процентов энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле — еще меньше.