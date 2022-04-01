https://ria.ru/20220401/vaktsina-1781400362.html

Назальная вакцина от COVID-19 противопоказана при аллергии

Назальная вакцина от COVID-19 противопоказана при аллергии - РИА Новости, 01.04.2022

Назальная вакцина от COVID-19 противопоказана при аллергии

Противопоказаниями для применения назальной вакцины от коронавируса, разработанной специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, являются... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T23:34

2022-04-01T23:34

2022-04-01T23:45

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Противопоказаниями для применения назальной вакцины от коронавируса, разработанной специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания, при этом вакцина не противопоказана беременным женщинам, следует из инструкции к препарату, опубликованной в реестре лекарственных средств.Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19."Противопоказания. Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты. Тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний", - говорится в документе.При острых заболеваниях или обострении хронических болезней вакцинацию можно проводить через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии, уточняется в инструкции.Противопоказанием пока является возраст до 18 лет.С осторожностью следует применять вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах, отмечается в документе.При этом вакцина не противопоказана при беременности и в период грудного вскармливания, однако применять препарат следует с 22-й недели и только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальный риск для плода, поясняется в инструкции.Назальную вакцину от коронавируса, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вводят в один носовой ход на вдохе, в течение двух часов после вакцинации нужно исключить курение, прием пищи и жидкости, следует из инструкции к препарату, опубликованной в реестре лекарственных средств.

https://ria.ru/20220329/pandemiya-1780585102.html

https://ria.ru/20220328/koronavirus-1780437401.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии