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Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие дни - РИА Новости, 01.04.2022
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https://ria.ru/20220401/vaktsina-1781231350.html
Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие дни
Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие дни - РИА Новости, 01.04.2022
Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие дни
Регистрация назальной вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в ближайшие дни, безопасность и эффективность препарата подтверждена, заявил министр... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:11
2022-04-01T11:11
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
михаил мурашко
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Регистрация назальной вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в ближайшие дни, безопасность и эффективность препарата подтверждена, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Я думаю, что в ближайшие дни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Он отметил, что вакцину оценивают эксперты, ее безопасность и эффективность подтверждена. После регистрации она будет добавлена в методические рекомендации по вакцинации, уточнил министр.
https://ria.ru/20211124/putin-1760536357.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", михаил мурашко
11:11 01.04.2022
 
Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие дни

Регистрация назальной вакцины от COVID-19 ожидается в ближайшие дни

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Регистрация назальной вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в ближайшие дни, безопасность и эффективность препарата подтверждена, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Я думаю, что в ближайшие дни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Он отметил, что вакцину оценивают эксперты, ее безопасность и эффективность подтверждена. После регистрации она будет добавлена в методические рекомендации по вакцинации, уточнил министр.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 15:23
Путин привился назальной вакциной от коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Михаил Мурашко
 
 
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