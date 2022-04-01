https://ria.ru/20220401/vaktsina-1781231350.html
Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие дни
Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие дни - РИА Новости, 01.04.2022
Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие дни
Регистрация назальной вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в ближайшие дни, безопасность и эффективность препарата подтверждена, заявил министр... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:11
2022-04-01T11:11
2022-04-01T11:11
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вакцина "спутник v"
михаил мурашко
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Регистрация назальной вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в ближайшие дни, безопасность и эффективность препарата подтверждена, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Я думаю, что в ближайшие дни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Он отметил, что вакцину оценивают эксперты, ее безопасность и эффективность подтверждена. После регистрации она будет добавлена в методические рекомендации по вакцинации, уточнил министр.
https://ria.ru/20211124/putin-1760536357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", михаил мурашко
Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие дни
Регистрация назальной вакцины от COVID-19 ожидается в ближайшие дни
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Регистрация назальной вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в ближайшие дни, безопасность и эффективность препарата подтверждена, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Я думаю, что в ближайшие дни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Он отметил, что вакцину оценивают эксперты, ее безопасность и эффективность подтверждена. После регистрации она будет добавлена в методические рекомендации по вакцинации, уточнил министр.