https://ria.ru/20220401/vaktsina-1781231350.html

Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие дни

Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие дни - РИА Новости, 01.04.2022

Назальную вакцину от COVID-19 зарегистрируют в ближайшие дни

Регистрация назальной вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в ближайшие дни, безопасность и эффективность препарата подтверждена, заявил министр... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:11

2022-04-01T11:11

2022-04-01T11:11

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михаил мурашко

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Регистрация назальной вакцины против коронавирусной инфекции ожидается в ближайшие дни, безопасность и эффективность препарата подтверждена, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Я думаю, что в ближайшие дни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.Он отметил, что вакцину оценивают эксперты, ее безопасность и эффективность подтверждена. После регистрации она будет добавлена в методические рекомендации по вакцинации, уточнил министр.

https://ria.ru/20211124/putin-1760536357.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", михаил мурашко