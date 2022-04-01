https://ria.ru/20220401/vaktsina-1781207732.html

Гинцбург ответил на вопрос о регистрации назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург ответил на вопрос о регистрации назальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 01.04.2022

Гинцбург ответил на вопрос о регистрации назальной вакцины от COVID-19

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ответили на все возникшие вопросы экспертов, которые занимаются регистрацией назальной вакцины... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:19

2022-04-01T09:19

2022-04-01T09:19

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

александр гинцбург

вакцинация

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772243242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a787403730e35da8a378c6028bc711e.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ответили на все возникшие вопросы экспертов, которые занимаются регистрацией назальной вакцины против коронавируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."На все вопросы экспертов центра контроля лекарственных препаратов мы ответили, теперь ждем. Если они со всем согласятся, то вакцину зарегистрируют", - сказал Гинцбург.В середине октября прошлого года стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи. 18 марта сообщалось, что Центр Гамалеи подал документы на ее регистрацию.

https://ria.ru/20220319/vaktsina-1778971473.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр гинцбург, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)