https://ria.ru/20220401/vaktsina-1781207732.html
Гинцбург ответил на вопрос о регистрации назальной вакцины от COVID-19
Гинцбург ответил на вопрос о регистрации назальной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 01.04.2022
Гинцбург ответил на вопрос о регистрации назальной вакцины от COVID-19
Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ответили на все возникшие вопросы экспертов, которые занимаются регистрацией назальной вакцины... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:19
2022-04-01T09:19
2022-04-01T09:19
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ответили на все возникшие вопросы экспертов, которые занимаются регистрацией назальной вакцины против коронавируса, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."На все вопросы экспертов центра контроля лекарственных препаратов мы ответили, теперь ждем. Если они со всем согласятся, то вакцину зарегистрируют", - сказал Гинцбург.В середине октября прошлого года стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи. 18 марта сообщалось, что Центр Гамалеи подал документы на ее регистрацию.
https://ria.ru/20220319/vaktsina-1778971473.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр гинцбург, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
Гинцбург ответил на вопрос о регистрации назальной вакцины от COVID-19
Гинцбург: назальную вакцину от коронавируса зарегистрируют после одобрения экспертов