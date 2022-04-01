https://ria.ru/20220401/utilsbor-1781227051.html

Правительство отложило уплату утильсбора производителями сельхозтехники

Правительство отложило уплату утильсбора производителями сельхозтехники - РИА Новости, 01.04.2022

Правительство отложило уплату утильсбора производителями сельхозтехники

Сроки уплаты утилизационных сборов отечественными производителями сельскохозяйственной, а также строительно-дорожной и коммунальной техники, приходящиеся на... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:56

2022-04-01T10:56

2022-04-01T10:56

экономика

россия

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сроки уплаты утилизационных сборов отечественными производителями сельскохозяйственной, а также строительно-дорожной и коммунальной техники, приходящиеся на этот год, все перенесены на декабрь, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин."Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных производителей сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов к ней перенесён на декабрь", - говорится в сообщении.Сообщается, что решение было принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности производителей в условиях непростой экономической ситуации и внешних санкций. Отсрочка касается крупнейших предприятий отрасли и направлена на снижение остроты проблемы дефицита оборотных средств, в том числе чтобы избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам.В марте была предоставлена такая же отсрочка автопроизводителям. Правительство РФ решило отложить на декабрь срок уплаты российскими автопроизводителями утилизационного сбора за первый–третий кварталы 2022 года, а для оказавшихся под санкциями - еще и за четвертый квартал 2021 года.

https://ria.ru/20211011/putin-1754034623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, правительство рф, михаил мишустин