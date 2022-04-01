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Правительство отложило уплату утильсбора производителями сельхозтехники - РИА Новости, 01.04.2022
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Правительство отложило уплату утильсбора производителями сельхозтехники
Правительство отложило уплату утильсбора производителями сельхозтехники - РИА Новости, 01.04.2022
Правительство отложило уплату утильсбора производителями сельхозтехники
Сроки уплаты утилизационных сборов отечественными производителями сельскохозяйственной, а также строительно-дорожной и коммунальной техники, приходящиеся на... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:56
2022-04-01T10:56
экономика
россия
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сроки уплаты утилизационных сборов отечественными производителями сельскохозяйственной, а также строительно-дорожной и коммунальной техники, приходящиеся на этот год, все перенесены на декабрь, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин."Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных производителей сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов к ней перенесён на декабрь", - говорится в сообщении.Сообщается, что решение было принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности производителей в условиях непростой экономической ситуации и внешних санкций. Отсрочка касается крупнейших предприятий отрасли и направлена на снижение остроты проблемы дефицита оборотных средств, в том числе чтобы избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам.В марте была предоставлена такая же отсрочка автопроизводителям. Правительство РФ решило отложить на декабрь срок уплаты российскими автопроизводителями утилизационного сбора за первый–третий кварталы 2022 года, а для оказавшихся под санкциями - еще и за четвертый квартал 2021 года.
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экономика, россия, правительство рф, михаил мишустин
10:56 01.04.2022
 
Правительство отложило уплату утильсбора производителями сельхозтехники

Правительство отложило на декабрь уплату утильсбора производителями сельхозтехники

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сроки уплаты утилизационных сборов отечественными производителями сельскохозяйственной, а также строительно-дорожной и коммунальной техники, приходящиеся на этот год, все перенесены на декабрь, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает кабмин.
"Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для отечественных производителей сельхозтехники, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также прицепов к ней перенесён на декабрь", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что решение было принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности производителей в условиях непростой экономической ситуации и внешних санкций. Отсрочка касается крупнейших предприятий отрасли и направлена на снижение остроты проблемы дефицита оборотных средств, в том числе чтобы избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам.
В марте была предоставлена такая же отсрочка автопроизводителям. Правительство РФ решило отложить на декабрь срок уплаты российскими автопроизводителями утилизационного сбора за первый–третий кварталы 2022 года, а для оказавшихся под санкциями - еще и за четвертый квартал 2021 года.
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