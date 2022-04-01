Рейтинг@Mail.ru
Угроза провокаций с химоружием на Украине сохраняется, заявил Полянский - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781379813.html
Угроза провокаций с химоружием на Украине сохраняется, заявил Полянский
Угроза провокаций с химоружием на Украине сохраняется, заявил Полянский - РИА Новости, 01.04.2022
Угроза провокаций с химоружием на Украине сохраняется, заявил Полянский
Угроза провокаций с применением химоружия на Украине сохраняется, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T20:15
2022-04-01T20:15
в мире
россия
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777144882_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_cc228a07ce6cecd9eb230e7aa854271b.jpg
ООН, 1 апр - РИА Новости. Угроза провокаций с применением химоружия на Украине сохраняется, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Угроза провокаций с химоружием все еще очень высока. И мы недавно распространили новое письмо в Совбезе, в котором мы привлекаем внимание к новой информации от Минобороны. В частности о том, что украинские националисты продолжают готовить провокации", - сказал Полянский журналистам.Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее предупреждал, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. Кроме того, посольство РФ в Вашингтоне отмечало, что России "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей" с целью обвинить в этом Россию. Посольство подчеркивало, что эта информация "не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ".
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777144882_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_3a0f08a8858c183ff34c8109448e8d5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша
20:15 01.04.2022
 
Угроза провокаций с химоружием на Украине сохраняется, заявил Полянский

Зампостпреда при ООН Полянский: угроза провокаций с химоружием на Украине сохраняется

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкСотрудницы лаборатории
Сотрудницы лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в фотобанк
Сотрудницы лаборатории
Читать ria.ru в
ООН, 1 апр - РИА Новости. Угроза провокаций с применением химоружия на Украине сохраняется, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Угроза провокаций с химоружием все еще очень высока. И мы недавно распространили новое письмо в Совбезе, в котором мы привлекаем внимание к новой информации от Минобороны. В частности о том, что украинские националисты продолжают готовить провокации", - сказал Полянский журналистам.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее предупреждал, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. Кроме того, посольство РФ в Вашингтоне отмечало, что России "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей" с целью обвинить в этом Россию. Посольство подчеркивало, что эта информация "не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ".
Посетители Китайской международной выставки проходят мимо глобуса с изображением зоны торгового оборота Китая - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 08:00
Украина стала операцией прикрытия для перекройки мира
 
В миреРоссияУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала