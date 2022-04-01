Угроза провокаций с химоружием на Украине сохраняется, заявил Полянский
Зампостпреда при ООН Полянский: угроза провокаций с химоружием на Украине сохраняется
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Сотрудницы лаборатории
ООН, 1 апр - РИА Новости. Угроза провокаций с применением химоружия на Украине сохраняется, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Угроза провокаций с химоружием все еще очень высока. И мы недавно распространили новое письмо в Совбезе, в котором мы привлекаем внимание к новой информации от Минобороны. В частности о том, что украинские националисты продолжают готовить провокации", - сказал Полянский журналистам.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее предупреждал, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. Кроме того, посольство РФ в Вашингтоне отмечало, что России "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей" с целью обвинить в этом Россию. Посольство подчеркивало, что эта информация "не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ".