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Угроза провокаций с химоружием на Украине сохраняется, заявил Полянский

Угроза провокаций с химоружием на Украине сохраняется, заявил Полянский - РИА Новости, 01.04.2022

Угроза провокаций с химоружием на Украине сохраняется, заявил Полянский

Угроза провокаций с применением химоружия на Украине сохраняется, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:15

2022-04-01T20:15

2022-04-01T20:15

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ООН, 1 апр - РИА Новости. Угроза провокаций с применением химоружия на Украине сохраняется, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Угроза провокаций с химоружием все еще очень высока. И мы недавно распространили новое письмо в Совбезе, в котором мы привлекаем внимание к новой информации от Минобороны. В частности о том, что украинские националисты продолжают готовить провокации", - сказал Полянский журналистам.Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее предупреждал, что украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ и приписать свои действия российским силам. Кроме того, посольство РФ в Вашингтоне отмечало, что России "достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей" с целью обвинить в этом Россию. Посольство подчеркивало, что эта информация "не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ".

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, сша