https://ria.ru/20220401/ukraina-1781371518.html

Российская авиация за сутки поразила 40 украинских военных объектов

Российская авиация за сутки поразила 40 украинских военных объектов - РИА Новости, 01.04.2022

Российская авиация за сутки поразила 40 украинских военных объектов

Оперативно-тактическая авиация российских Вооруженных сил поразила за день 40 военных объектов Украины, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T19:17

2022-04-01T19:17

2022-04-01T19:35

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация российских Вооруженных сил поразила за день 40 военных объектов Украины, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Оса", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что среди пораженных объектов два зенитных ракетных комплекса - "Бук-М1" в районе Мурахово и одна пусковая установка "Оса" в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.Вооруженные силы РФ с 24 февраля уничтожили на Украине 124 самолета, 82 вертолета и 1854 танка и другой бронетехники, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия