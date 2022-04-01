https://ria.ru/20220401/ukraina-1781371518.html
Российская авиация за сутки поразила 40 украинских военных объектов
Российская авиация за сутки поразила 40 украинских военных объектов - РИА Новости, 01.04.2022
Российская авиация за сутки поразила 40 украинских военных объектов
Оперативно-тактическая авиация российских Вооруженных сил поразила за день 40 военных объектов Украины, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:17
2022-04-01T19:17
2022-04-01T19:35
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация российских Вооруженных сил поразила за день 40 военных объектов Украины, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Оса", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что среди пораженных объектов два зенитных ракетных комплекса - "Бук-М1" в районе Мурахово и одна пусковая установка "Оса" в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.Вооруженные силы РФ с 24 февраля уничтожили на Украине 124 самолета, 82 вертолета и 1854 танка и другой бронетехники, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
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в мире, украина, россия
19:17 01.04.2022 (обновлено: 19:35 01.04.2022)
Российская авиация за сутки поразила 40 украинских военных объектов
Минобороны: российская авиация за день поразила 40 украинских военных объектов
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация российских Вооруженных сил поразила за день 40 военных объектов Украины, в том числе зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Оса", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 40 военных объектов Украины", - сказал Конашенков на брифинге.
Он уточнил, что среди пораженных объектов два зенитных ракетных комплекса - "Бук-М1" в районе Мурахово и одна пусковая установка "Оса" в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ
.
Вооруженные силы РФ с 24 февраля уничтожили на Украине 124 самолета, 82 вертолета и 1854 танка и другой бронетехники, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.