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Генерала СБУ в запасе задержали при попытке нелегально выехать с Украины - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781361485.html
Генерала СБУ в запасе задержали при попытке нелегально выехать с Украины
Генерала СБУ в запасе задержали при попытке нелегально выехать с Украины - РИА Новости, 01.04.2022
Генерала СБУ в запасе задержали при попытке нелегально выехать с Украины
Генерал-майор СБ Украины задержан при попытке незаконно выехать из страны, пересечь границу он пытался по поддельной справке, согласно которой он рядовой и не... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:23
2022-04-01T18:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
служба безопасности украины
украина
государственное бюро расследований украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Генерал-майор СБ Украины задержан при попытке незаконно выехать из страны, пересечь границу он пытался по поддельной справке, согласно которой он рядовой и не пригоден к воинской службе, сообщили в пятницу в госбюро расследований (ГБР) Украины."ГБР не допустила незаконное пересечение границы генерал-майором СБУ в запасе. Сегодня при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины был задержан офицер запаса СБУ. В условиях военного положения генерал-майор использовал поддельные документы, чтобы попасть в Венгрию. В частности, он предоставил фальшивую справку о якобы непригодности к военной службе и "понизил себя в звании до рядового", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/granitsa-1777932709.html
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в мире, служба безопасности украины, украина, государственное бюро расследований украины, ситуация в днр и лнр
18:23 01.04.2022 (обновлено: 18:42 01.04.2022)
 
Генерала СБУ в запасе задержали при попытке нелегально выехать с Украины

Генерал-майора СБУ в запасе задержали при попытке нелегально выехать с Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Генерал-майор СБ Украины задержан при попытке незаконно выехать из страны, пересечь границу он пытался по поддельной справке, согласно которой он рядовой и не пригоден к воинской службе, сообщили в пятницу в госбюро расследований (ГБР) Украины.
"ГБР не допустила незаконное пересечение границы генерал-майором СБУ в запасе. Сегодня при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины был задержан офицер запаса СБУ. В условиях военного положения генерал-майор использовал поддельные документы, чтобы попасть в Венгрию. В частности, он предоставил фальшивую справку о якобы непригодности к военной службе и "понизил себя в звании до рядового", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram.
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 15:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На границе Украины задержали мужчину с записью в военбилете о тяжелых родах
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 14:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киевлянин пытался сбежать с Украины, выдавая себя за женщину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСлужба безопасности УкраиныУкраинаГосударственное бюро расследований УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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