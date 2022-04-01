https://ria.ru/20220401/ukraina-1781347868.html

Рада запретила "пророссийские партии"

Рада запретила "пророссийские партии" - РИА Новости, 01.04.2022

Рада запретила "пророссийские партии"

Верховная рада Украины приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий, сообщает председатель правящей партии "Слуга... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:23

2022-04-01T17:23

2022-04-01T18:07

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий, сообщает председатель правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк."Популяризация или пропаганда органов страны-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых страной-агрессором (страной-оккупантом) и оправдание, признание правомерности или публичное отрицание вооруженной агрессии против Украины, аннексии территории Украины страной-агрессором (страной-оккупантом), нарушение территориальной целостности, суверенитета Украины", - приводит Шуляк часть перечня причин для запрета, принудительного роспуска или ликвидации политических партий в сообщении в Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". После этого сопредседатель "Оппозиционной платформы" Вадим Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/opzzh-1780473366.html

https://ria.ru/20220325/partii-1780161651.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, верховная рада украины, в мире, ситуация в днр и лнр