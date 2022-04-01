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Рада запретила "пророссийские партии" - РИА Новости, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Рада запретила "пророссийские партии"
Рада запретила "пророссийские партии" - РИА Новости, 01.04.2022
Рада запретила "пророссийские партии"
Верховная рада Украины приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий, сообщает председатель правящей партии "Слуга... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:23
2022-04-01T18:07
украина
верховная рада украины
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий, сообщает председатель правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк."Популяризация или пропаганда органов страны-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых страной-агрессором (страной-оккупантом) и оправдание, признание правомерности или публичное отрицание вооруженной агрессии против Украины, аннексии территории Украины страной-агрессором (страной-оккупантом), нарушение территориальной целостности, суверенитета Украины", - приводит Шуляк часть перечня причин для запрета, принудительного роспуска или ликвидации политических партий в сообщении в Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". После этого сопредседатель "Оппозиционной платформы" Вадим Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/opzzh-1780473366.html
https://ria.ru/20220325/partii-1780161651.html
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украина, верховная рада украины, в мире, ситуация в днр и лнр
17:23 01.04.2022 (обновлено: 18:07 01.04.2022)
 
Рада запретила "пророссийские партии"

Рада приняла закон о запрете "пророссийских партий"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект, который запрещает деятельность "пророссийских" политических партий, сообщает председатель правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
"Популяризация или пропаганда органов страны-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых страной-агрессором (страной-оккупантом) и оправдание, признание правомерности или публичное отрицание вооруженной агрессии против Украины, аннексии территории Украины страной-агрессором (страной-оккупантом), нарушение территориальной целостности, суверенитета Украины", - приводит Шуляк часть перечня причин для запрета, принудительного роспуска или ликвидации политических партий в сообщении в Telegram-канале.
Депутаты партии Оппозиционная платформа — За жизнь во время празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника Вечной Славы в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 14:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Оппозиционная платформа — За жизнь" приостановила деятельность
Ранее Владимир Зеленский заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо". После этого сопредседатель "Оппозиционной платформы" Вадим Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 19:42
УВКПЧ ООН отреагировало на запрет некоторых партий на Украине
 
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