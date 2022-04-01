https://ria.ru/20220401/ukraina-1781336348.html
Украинское СМИ показало, как военные "разминируют" трассу пинками
Украинское СМИ показало, как военные "разминируют" трассу пинками - РИА Новости, 01.04.2022
Украинское СМИ показало, как военные "разминируют" трассу пинками
Украинское информагентство УНИАН опубликовало видео, на котором украинские военные пинками убирают мины с трассы в Киевской области. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:40
2022-04-01T16:40
2022-04-01T16:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинское информагентство УНИАН опубликовало видео, на котором украинские военные пинками убирают мины с трассы в Киевской области."Если вам было интересно как проводится разминирование, то примерно так", - таким текстом агентство сопроводило видеоролик, на котором показано, как военные пинками отправляют мины к краю дороги.УНИАН предупреждает, что не следует проводить подобное разминирование, "если не знакомы с типом мины и ее особенностями".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, киевская область
Украинское СМИ показало, как военные "разминируют" трассу пинками
УНИАН опубликовало видео, на котором военные пинками разминируют трассу в Киевской области
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Украинское информагентство УНИАН
опубликовало видео, на котором украинские военные пинками убирают мины с трассы в Киевской области.
"Если вам было интересно как проводится разминирование, то примерно так", - таким текстом агентство сопроводило видеоролик, на котором показано, как военные пинками отправляют мины к краю дороги.
УНИАН предупреждает, что не следует проводить подобное разминирование, "если не знакомы с типом мины и ее особенностями".
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.