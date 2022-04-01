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В Крыму рассчитывают на появление "новой Украины" по итогам спецоперации - РИА Новости, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781332723.html
В Крыму рассчитывают на появление "новой Украины" по итогам спецоперации
В Крыму рассчитывают на появление "новой Украины" по итогам спецоперации - РИА Новости, 01.04.2022
В Крыму рассчитывают на появление "новой Украины" по итогам спецоперации
Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов заявил, что рассчитывает на появление новой Украины по итогам специальной... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:29
2022-04-01T16:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
георгий мурадов
ситуация в днр и лнр
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов заявил, что рассчитывает на появление новой Украины по итогам специальной операции."Новой Украине, которая, я рассчитываю, появится по итогам спецоперации, придется принять законодательные решения, различного рода нормативные и политические акты, которые приведут в то самое нормальное состояние все экономические и культурно-гуманитарные отношения между Россией и Украиной", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, в Крыму хорошо ощущают сохраняющиеся угрозы, которые исходят от нацисткой, нацифицированной и милитаризованной Украины, превратившейся в "плацдарм, прежде всего, сил НАТО и США". "Для нас неприемлемо сохранение очага нацизма на Украине. И этот очаг, безусловно, как полагают крымчане, должен быть в полной мере ликвидирован", - добавил Мурадов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, россия, украина, георгий мурадов, ситуация в днр и лнр, республика крым
16:29 01.04.2022
 
В Крыму рассчитывают на появление "новой Украины" по итогам спецоперации

Вице-премьер Крыма Мурадов надеется на появление "новой Украины" по итогам спецоперации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов заявил, что рассчитывает на появление новой Украины по итогам специальной операции.
"Новой Украине, которая, я рассчитываю, появится по итогам спецоперации, придется принять законодательные решения, различного рода нормативные и политические акты, которые приведут в то самое нормальное состояние все экономические и культурно-гуманитарные отношения между Россией и Украиной", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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По его словам, в Крыму хорошо ощущают сохраняющиеся угрозы, которые исходят от нацисткой, нацифицированной и милитаризованной Украины, превратившейся в "плацдарм, прежде всего, сил НАТО и США". "Для нас неприемлемо сохранение очага нацизма на Украине. И этот очаг, безусловно, как полагают крымчане, должен быть в полной мере ликвидирован", - добавил Мурадов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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