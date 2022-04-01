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Участникам спецоперации на Украине отсрочат уплату долгов - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781315577.html
Участникам спецоперации на Украине отсрочат уплату долгов
Участникам спецоперации на Украине отсрочат уплату долгов - РИА Новости, 01.04.2022
Участникам спецоперации на Украине отсрочат уплату долгов
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерены приостановить взыскание долгов с должников-военных, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:37
2022-04-01T15:37
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерены приостановить взыскание долгов с должников-военных, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.Банкам ведомство предлагает "рассмотреть возможность" забрать заявления о взыскании заложенного имущества с военных и росгвардейцев, а также представителей "социально незащищенных категорий граждан".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/feyki-1781101691.html
россия
украина
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владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, безопасность
15:37 01.04.2022
 
Участникам спецоперации на Украине отсрочат уплату долгов

Участникам специальной военной операции на Украине отсрочат уплату долгов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий РФ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерены приостановить взыскание долгов с должников-военных, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.
"В отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе ВС РФ, других войск..., исполнительные производства подлежат приостановлению полностью или частично… [Участники спецоперации] признаются ветеранами боевых действий", - сказали в ведомстве.
Банкам ведомство предлагает "рассмотреть возможность" забрать заявления о взыскании заложенного имущества с военных и росгвардейцев, а также представителей "социально незащищенных категорий граждан".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 15:40
Омскому депутату запретили пользоваться интернетом за фейки о спецоперации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииБезопасность
 
 
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