https://ria.ru/20220401/ukraina-1781315577.html

Участникам спецоперации на Украине отсрочат уплату долгов

Участникам спецоперации на Украине отсрочат уплату долгов - РИА Новости, 01.04.2022

Участникам спецоперации на Украине отсрочат уплату долгов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерены приостановить взыскание долгов с должников-военных, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:37

2022-04-01T15:37

2022-04-01T15:37

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

признание днр и лнр в россии

безопасность

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерены приостановить взыскание долгов с должников-военных, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в пятницу.Банкам ведомство предлагает "рассмотреть возможность" забрать заявления о взыскании заложенного имущества с военных и росгвардейцев, а также представителей "социально незащищенных категорий граждан".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/feyki-1781101691.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, безопасность