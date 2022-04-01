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Лукашенко выразил Путину поддержку российских действий на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781290446.html
Лукашенко выразил Путину поддержку российских действий на Украине
Лукашенко выразил Путину поддержку российских действий на Украине - РИА Новости, 01.04.2022
Лукашенко выразил Путину поддержку российских действий на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку действий России на Украине, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:17
2022-04-01T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
украина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку действий России на Украине, сообщает пресс-служба Кремля."Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, украина
14:17 01.04.2022 (обновлено: 14:23 01.04.2022)
 
Лукашенко выразил Путину поддержку российских действий на Украине

Лукашенко в телефонном разговоре с Путиным выразил поддержку действий России на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку действий России на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 12:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко пообещал ввести войска в Донбасс, если потребуется
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияУкраина
 
 
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