https://ria.ru/20220401/ukraina-1781290446.html

Лукашенко выразил Путину поддержку российских действий на Украине

Лукашенко выразил Путину поддержку российских действий на Украине - РИА Новости, 01.04.2022

Лукашенко выразил Путину поддержку российских действий на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку действий России на Украине, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:17

2022-04-01T14:17

2022-04-01T14:23

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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белоруссия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку действий России на Украине, сообщает пресс-служба Кремля."Александром Лукашенко вновь выражена поддержка действий Российской Федерации. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220224/voyska-1774720801.html

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, украина