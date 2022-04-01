https://ria.ru/20220401/ukraina-1781286166.html

В Крыму рассказали, как жители юга Украины восприняли российских военных

В Крыму рассказали, как жители юга Украины восприняли российских военных - РИА Новости, 01.04.2022

В Крыму рассказали, как жители юга Украины восприняли российских военных

Жители юга Украины восприняли приход российских военных "выжидательно позитивно", заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:04

2022-04-01T14:04

2022-04-01T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

запорожская область

украина

республика крым

херсонская область

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Жители юга Украины восприняли приход российских военных "выжидательно позитивно", заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах."Очень важно, что юг Украины вышел на связь (экономическое сотрудничество - ред.) с Крымом после того, как туда зашел контингент российских Вооруженных сил. Сопротивления в южных районах упорного не оказывалось. Большинство населения восприняло эту новость как выжидательно позитивно. "Выжидательно" - это слово употребляю потому, что все ждут, как завершится спецоперация: эти люди окажутся вновь в Украине, или они уже, может быть, будут жить в новой реальности - в составе или не составе украинского государства", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781039376.html

https://ria.ru/20220324/rubl-1779857687.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, запорожская область, украина, республика крым, херсонская область , георгий мурадов, ситуация в днр и лнр