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В Крыму рассказали, как жители юга Украины восприняли российских военных - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781286166.html
В Крыму рассказали, как жители юга Украины восприняли российских военных
В Крыму рассказали, как жители юга Украины восприняли российских военных - РИА Новости, 01.04.2022
В Крыму рассказали, как жители юга Украины восприняли российских военных
Жители юга Украины восприняли приход российских военных "выжидательно позитивно", заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:04
2022-04-01T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
запорожская область
украина
республика крым
херсонская область
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Жители юга Украины восприняли приход российских военных "выжидательно позитивно", заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах."Очень важно, что юг Украины вышел на связь (экономическое сотрудничество - ред.) с Крымом после того, как туда зашел контингент российских Вооруженных сил. Сопротивления в южных районах упорного не оказывалось. Большинство населения восприняло эту новость как выжидательно позитивно. "Выжидательно" - это слово употребляю потому, что все ждут, как завершится спецоперация: эти люди окажутся вновь в Украине, или они уже, может быть, будут жить в новой реальности - в составе или не составе украинского государства", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, запорожская область, украина, республика крым, херсонская область , георгий мурадов, ситуация в днр и лнр
14:04 01.04.2022
 
В Крыму рассказали, как жители юга Украины восприняли российских военных

Вице-премьер Крыма Мурадов: жители юга Украины восприняли Россию выжидательно позитивно

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Сотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудники Росгвардии в освобожденном Мелитополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Жители юга Украины восприняли приход российских военных "выжидательно позитивно", заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.
Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации, запустили трансляции российского телерадиовещания, а население стало все шире использовать российские рубли при расчетах.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 12:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Власти Херсонской области выступили за сотрудничество с Россией
"Очень важно, что юг Украины вышел на связь (экономическое сотрудничество - ред.) с Крымом после того, как туда зашел контингент российских Вооруженных сил. Сопротивления в южных районах упорного не оказывалось. Большинство населения восприняло эту новость как выжидательно позитивно. "Выжидательно" - это слово употребляю потому, что все ждут, как завершится спецоперация: эти люди окажутся вновь в Украине, или они уже, может быть, будут жить в новой реальности - в составе или не составе украинского государства", - сказал Мурадов в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Жители Мелитополя стоят в очереди за получением гуманитарной помощи. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 14:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Крыму заявили о переходе южных регионов Украины на российский рубль
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЗапорожская областьУкраинаРеспублика КрымХерсонская областьГеоргий МурадовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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