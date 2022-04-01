https://ria.ru/20220401/ukraina-1781266338.html

В СВР рассказали об отношении властей Украины к российским военнопленным

В СВР рассказали об отношении властей Украины к российским военнопленным - РИА Новости, 01.04.2022

В СВР рассказали об отношении властей Украины к российским военнопленным

Власти Украины не планируют предоставлять российским военнопленным достаточное питание и медицинскую помощь, говорится в сообщении СВР России. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:04

2022-04-01T13:04

2022-04-01T13:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

донбасс

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Власти Украины не планируют предоставлять российским военнопленным достаточное питание и медицинскую помощь, говорится в сообщении СВР России."Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), донбасс