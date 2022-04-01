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В СВР рассказали об отношении властей Украины к российским военнопленным - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781266338.html
В СВР рассказали об отношении властей Украины к российским военнопленным
В СВР рассказали об отношении властей Украины к российским военнопленным - РИА Новости, 01.04.2022
В СВР рассказали об отношении властей Украины к российским военнопленным
Власти Украины не планируют предоставлять российским военнопленным достаточное питание и медицинскую помощь, говорится в сообщении СВР России. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:04
2022-04-01T13:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
донбасс
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Власти Украины не планируют предоставлять российским военнопленным достаточное питание и медицинскую помощь, говорится в сообщении СВР России."Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
украина
россия
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), донбасс
13:04 01.04.2022
 
В СВР рассказали об отношении властей Украины к российским военнопленным

СВР: Киев не планирует предоставлять российским военнопленным питание и медпомощь

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Власти Украины не планируют предоставлять российским военнопленным достаточное питание и медицинскую помощь, говорится в сообщении СВР России.
"Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы", - говорится в сообщении.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Донбасс
 
 
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