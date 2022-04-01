https://ria.ru/20220401/ukraina-1781266338.html
В СВР рассказали об отношении властей Украины к российским военнопленным
В СВР рассказали об отношении властей Украины к российским военнопленным - РИА Новости, 01.04.2022
В СВР рассказали об отношении властей Украины к российским военнопленным
Власти Украины не планируют предоставлять российским военнопленным достаточное питание и медицинскую помощь, говорится в сообщении СВР России. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:04
2022-04-01T13:04
2022-04-01T13:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Власти Украины не планируют предоставлять российским военнопленным достаточное питание и медицинскую помощь, говорится в сообщении СВР России."Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что "сейчас этого лишены многие украинцы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), донбасс
В СВР рассказали об отношении властей Украины к российским военнопленным
СВР: Киев не планирует предоставлять российским военнопленным питание и медпомощь