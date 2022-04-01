https://ria.ru/20220401/ukraina-1781232851.html

Боевики "Азова" убивали полицейских для фейковых съемок, рассказал беженец

Боевики "Азова" убивали полицейских для фейковых съемок, рассказал беженец - РИА Новости, 01.04.2022

Боевики "Азова" убивали полицейских для фейковых съемок, рассказал беженец

Неонацисты из украинского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) убивали полицейских в Мариуполе ради постановочных фото- и... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:17

2022-04-01T11:17

2022-04-01T17:22

обострение ситуации в днр и лнр

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Неонацисты из украинского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) убивали полицейских в Мариуполе ради постановочных фото- и видеозаписей, с помощью которых планировалось выставить виновной российскую армию, рассказал беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко.По его словам, это объясняется тем, что боевики "Азова" убивали полицейских ради постановочных съемок, с помощью которых планировалось обвинить российскую сторону."Картинка нужна была любая - всё списать на Россию: "Вот они приехали, убивают полицейских, убивают райотделы". Они все это делали для картинки", - отметил Павленко. Поэтому никто бы из полицейских не вышел на службу, добавил он.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов".Украинскую сторону уже не раз уличали в съемках постановочных видео и фото для обвинений российской армии. Минобороны РФ 10 марта заявило, что рядом с больницей №3 в Мариуполе совершены постановочные взрывы, которые должны были ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США. Украинские войска с целью провокации в СМИ сняли постановочные фото и видео "братской могилы" с 1,3 тысячи якобы погибших мирных жителей, заявила 16 марта Народная милиция ДНР.

https://ria.ru/20220331/vikipediya-1781147658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, в мире, александр семенов (ученый), донецкая народная республика, россия, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии