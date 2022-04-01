11:17 01.04.2022 (обновлено: 17:22 01.04.2022)
Боевики "Азова" убивали полицейских для фейковых съемок, рассказал беженец
Беженец рассказал, что боевики "Азова" убивали полицейских в Мариуполе для фейковых съемок
© AP Photo / Sergei ChuzavkovДобровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Добровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Неонацисты из украинского полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) убивали полицейских в Мариуполе ради постановочных фото- и видеозаписей, с помощью которых планировалось выставить виновной российскую армию, рассказал беженец из Мариуполя, бывший оперативный сотрудник полиции Максим Павленко.
"Город Мариуполь остался вообще без полиции... Реально не было ни одного полицейского, который бы помогал в эвакуации или охране общественного порядка", - сказал Павленко.
По его словам, это объясняется тем, что боевики "Азова" убивали полицейских ради постановочных съемок, с помощью которых планировалось обвинить российскую сторону.
"Картинка нужна была любая - всё списать на Россию: "Вот они приехали, убивают полицейских, убивают райотделы". Они все это делали для картинки", - отметил Павленко. Поэтому никто бы из полицейских не вышел на службу, добавил он.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов".
Украинскую сторону уже не раз уличали в съемках постановочных видео и фото для обвинений российской армии. Минобороны РФ 10 марта заявило, что рядом с больницей №3 в Мариуполе совершены постановочные взрывы, которые должны были ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США. Украинские войска с целью провокации в СМИ сняли постановочные фото и видео "братской могилы" с 1,3 тысячи якобы погибших мирных жителей, заявила 16 марта Народная милиция ДНР.