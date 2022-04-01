https://ria.ru/20220401/ukraina-1781231521.html
ВСУ выпустили по ДНР более 18 тысяч единиц боеприпасов с начала эскалации
ВСУ выпустили по ДНР более 18 тысяч единиц боеприпасов с начала эскалации - РИА Новости, 01.04.2022
ВСУ выпустили по ДНР более 18 тысяч единиц боеприпасов с начала эскалации
По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска за 43 дня эскалации выпустили по РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:11
2022-04-01T11:11
2022-04-01T11:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска за 43 дня эскалации выпустили по ДНР 18275 боеприпасов различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У", две ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1689 ракет РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781206839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии
11:11 01.04.2022 (обновлено: 11:40 01.04.2022)
ВСУ выпустили по ДНР более 18 тысяч единиц боеприпасов с начала эскалации
Украинские войска выпустили по ДНР более 18,2 тысячи единиц боеприпасов с начала эскалации
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. По данным представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска за 43 дня эскалации выпустили по ДНР 18275 боеприпасов различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У", две ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 1689 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.