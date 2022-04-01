https://ria.ru/20220401/ukraina-1781222428.html

Российские военные уничтожили 124 украинских самолета и 81 вертолет

Российские военные уничтожили 124 украинских самолета и 81 вертолет - РИА Новости, 01.04.2022

Российские военные уничтожили 124 украинских самолета и 81 вертолет

За время проведения специальной военной операции уже уничтожены 124 украинских самолета и 81 вертолет, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:39

2022-04-01T10:39

2022-04-01T11:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. За время проведения специальной военной операции уже уничтожены 124 украинских самолета и 81 вертолет, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотных летательных аппарата, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

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Конашенков: "За ночь уничтожено около 40 украинских националистов" Конашенков: "За ночь уничтожено около 40 украинских националистов" , брифинг на 1 апреля 2022 года 2022-04-01T10:39 true PT1M35S

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Ольга Маркова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, вооруженные силы украины