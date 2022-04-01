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Российские военные уничтожили 124 украинских самолета и 81 вертолет - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781222428.html
Российские военные уничтожили 124 украинских самолета и 81 вертолет
Российские военные уничтожили 124 украинских самолета и 81 вертолет - РИА Новости, 01.04.2022
Российские военные уничтожили 124 украинских самолета и 81 вертолет
За время проведения специальной военной операции уже уничтожены 124 украинских самолета и 81 вертолет, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:39
2022-04-01T11:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. За время проведения специальной военной операции уже уничтожены 124 украинских самолета и 81 вертолет, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотных летательных аппарата, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
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Конашенков: "За ночь уничтожено около 40 украинских националистов"
Конашенков: "За ночь уничтожено около 40 украинских националистов" , брифинг на 1 апреля 2022 года
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в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, вооруженные силы украины
10:39 01.04.2022 (обновлено: 11:40 01.04.2022)
 
Российские военные уничтожили 124 украинских самолета и 81 вертолет

Российские военные за время спецоперации уничтожили 124 украинских самолета и 81 вертолет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. За время проведения специальной военной операции уже уничтожены 124 украинских самолета и 81 вертолет, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотных летательных аппарата, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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