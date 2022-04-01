https://ria.ru/20220401/ukraina-1781220745.html

Российская авиация за сутки поразила 52 украинских военных объекта

Российская авиация за сутки поразила 52 украинских военных объекта - РИА Новости, 01.04.2022

Российская авиация за сутки поразила 52 украинских военных объекта

Российская авиация за сутки поразила 52 военных объекта Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:32

2022-04-01T10:32

2022-04-01T11:30

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российская авиация за сутки поразила 52 военных объекта Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, российские Вооруженные силы с помощью высокоточного оружия воздушного базирования уничтожили шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов с боеприпасами."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотных летательных аппарата, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники", — перечислил Конашенков.Представитель ведомства также добавил, что подразделения ЛНР продолжают наступление, вышли на окраины населенных пунктов Кременная и Метелкино. За ночь они уничтожили до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, одну артиллерийскую батарею, две БМП и четыре автомобиля различного назначения.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс)