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Росгвардейцы спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области
Росгвардейцы спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области - РИА Новости, 01.04.2022
Росгвардейцы спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области
Военнослужащие Росгвардии спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:00
2022-04-01T10:00
2022-04-01T10:00
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.В селе Раковка 16-летняя девушка получила ранение в результате обстрела. Росгвардейцы эвакуировали пострадавшую и оказали ей медицинскую помощь."За медицинской помощью к росгвардейцам обратилась мать пострадавшей. Командир подразделения незамедлительно организовал эвакуацию подростка в безопасное место, после чего специалисты группы медицинского обеспечения… оказали девочке экстренную помощь", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что девушку доставили в полевой госпиталь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220330/shkolniki-1780801733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, признание днр и лнр в россии, украина
Росгвардейцы спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области
Росгвардейцы спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области на Украине