https://ria.ru/20220401/ukraina-1781213607.html

Росгвардейцы спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области

Росгвардейцы спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области - РИА Новости, 01.04.2022

Росгвардейцы спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области

Военнослужащие Росгвардии спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:00

2022-04-01T10:00

2022-04-01T10:00

обострение ситуации в днр и лнр

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признание днр и лнр в россии

украина

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.В селе Раковка 16-летняя девушка получила ранение в результате обстрела. Росгвардейцы эвакуировали пострадавшую и оказали ей медицинскую помощь."За медицинской помощью к росгвардейцам обратилась мать пострадавшей. Командир подразделения незамедлительно организовал эвакуацию подростка в безопасное место, после чего специалисты группы медицинского обеспечения… оказали девочке экстренную помощь", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что девушку доставили в полевой госпиталь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220330/shkolniki-1780801733.html

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, признание днр и лнр в россии, украина