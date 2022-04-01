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Росгвардейцы спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области - РИА Новости, 01.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781213607.html
Росгвардейцы спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области
Росгвардейцы спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области - РИА Новости, 01.04.2022
Росгвардейцы спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области
Военнослужащие Росгвардии спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:00
2022-04-01T10:00
обострение ситуации в днр и лнр
здоровье - общество
признание днр и лнр в россии
украина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.В селе Раковка 16-летняя девушка получила ранение в результате обстрела. Росгвардейцы эвакуировали пострадавшую и оказали ей медицинскую помощь."За медицинской помощью к росгвардейцам обратилась мать пострадавшей. Командир подразделения незамедлительно организовал эвакуацию подростка в безопасное место, после чего специалисты группы медицинского обеспечения… оказали девочке экстренную помощь", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что девушку доставили в полевой госпиталь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
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здоровье - общество, признание днр и лнр в россии, украина
10:00 01.04.2022
 
Росгвардейцы спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области

Росгвардейцы спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник Росгвардии
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии спасли девушку, попавшую под обстрел в Киевской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.
В селе Раковка 16-летняя девушка получила ранение в результате обстрела. Росгвардейцы эвакуировали пострадавшую и оказали ей медицинскую помощь.
"За медицинской помощью к росгвардейцам обратилась мать пострадавшей. Командир подразделения незамедлительно организовал эвакуацию подростка в безопасное место, после чего специалисты группы медицинского обеспечения… оказали девочке экстренную помощь", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что девушку доставили в полевой госпиталь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
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