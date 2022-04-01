https://ria.ru/20220401/ukraina-1781211713.html

Лондон хочет продлить конфликт на Украине, считает эксперт

Лондон хочет продлить конфликт на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 01.04.2022

Лондон хочет продлить конфликт на Украине, считает эксперт

Лондону выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался, в частности, в контексте поставок в эту страну своего вооружения, считает доцент департамента... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:50

2022-04-01T09:50

2022-04-01T09:50

владимир мединский

владимир путин

россия

киев

стамбул

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лондону выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался, в частности, в контексте поставок в эту страну своего вооружения, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, эксперт по внешней политике Евгения Войко.Ранее газета Times со ссылкой на источники написала, что Великобритания выступает против заключения слишком раннего, по ее мнению, мирного соглашения между Россией и Украиной, как якобы невыгодного для Киева. В Лондоне полагают, что урегулирование должно быть достигнуто, когда Украина улучшит свои военные позиции."Лондон заинтересован чтобы любое подписание было на максимально невыгодных для России условиях. Киев для себя бы в этом случае гарантировал максимальное количество уступок. Лондон не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы этот конфликт продолжался в контексте поставок на территорию Украины своего вооружения, реализации различных схем финансовой поддержки действующей украинской элиты и поддерживания жесткой антироссийской истерии. Это и есть мотив Лондона, чтобы ситуация продолжалась и подкидывать дров в этот костер", - сказала она в беседе с агентством.Что касается поведения союзников Британии, то тут сложно говорить о какой-то единой линии, например, с точки зрения гарантий безопасности для Украины, указала Войко.В Стамбуле 29 марта прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. -0-

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

https://ria.ru/20220401/mir-1781190695.html

россия

киев

стамбул

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир мединский, владимир путин, россия, киев, стамбул, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии