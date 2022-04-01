https://ria.ru/20220401/ukraina-1781206839.html

В МИД заявили, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину

В МИД заявили, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину - РИА Новости, 01.04.2022

В МИД заявили, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину

Страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину, в повышенной боевой готовности находятся 40 тысяч военных альянса, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:11

2022-04-01T09:11

2022-04-01T09:11

в мире

нато

украина

россия

донбасс

николай кобринец

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину, в повышенной боевой готовности находятся 40 тысяч военных альянса, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.Дипломат указал на усиление альянсом своего восточного фланга: всего под командованием НАТО в повышенной боевой готовности находятся 40 тысяч военных."Еще тревожнее – военные поставки стран НАТО на Украину. Они играют с огнем", - сказал Кобринец.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220331/dengi-1780905106.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нато, украина, россия, донбасс, николай кобринец