https://ria.ru/20220401/ukraina-1781202151.html

В Донецке загорелась школа после обстрела со стороны украинских силовиков

В Донецке загорелась школа после обстрела со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 01.04.2022

В Донецке загорелась школа после обстрела со стороны украинских силовиков

Возгорание в здании школы в Кировском районе Донецка произошло в результате обстрела города со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T08:11

2022-04-01T08:11

2022-04-01T08:27

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Возгорание в здании школы в Кировском районе Донецка произошло в результате обстрела города со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела Кировского района Донецка произошло возгорание в школе № 30. Подробности уточняются", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как сообщил в Telegram мэр города Алексей Кулемзин, в результате обстрела было "зафиксировано прямое попадание в кровлю" школы.Ранее сообщалось, что в пятницу утром украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 18 снарядов калибром 122 мм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/krasnopol-1781059951.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии