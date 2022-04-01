https://ria.ru/20220401/tyulenenok-1781193524.html
В Приморье спасли тюлененка с крюками в морде
В Приморье спасли тюлененка с крюками в морде - РИА Новости, 01.04.2022
В Приморье спасли тюлененка с крюками в морде
Специалисты реабилитационного центра для морских млекопитающих "Тюлень" в Приморье выхаживают тюлененка, которого местные жители нашли на острове Русском во... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T04:38
2022-04-01T04:38
2022-04-01T04:41
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общество
русский (остров)
приморский край
владивосток
тюлень
лора белоиван
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр — РИА Новости. Специалисты реабилитационного центра для морских млекопитающих "Тюлень" в Приморье выхаживают тюлененка, которого местные жители нашли на острове Русском во Владивостоке с рыболовными крюками в морде, сообщила на своей странице в Facebook* глава центра Лора Белоиван.Специалисты полагают, что с крючками и мешком тюлень плавал неделю и, вероятнее всего, в итоге погиб бы, потому что питаться и нормально передвигаться с таким грузом невозможно. Предварительно, тюлененок потерял 7 килограммов веса.Тюленя нашли на острове Русском две женщины, они и сообщили в организацию. В этом сезоне в реабилитационном центре это уже седьмой постоялец.Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных детенышей. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, русский (остров), приморский край, владивосток, тюлень, лора белоиван
04:38 01.04.2022 (обновлено: 04:41 01.04.2022)
В Приморье спасли тюлененка с крюками в морде
В Приморье выхаживают тюлененка, найденного с рыболовными крюками в морде
ВЛАДИВОСТОК, 1 апр — РИА Новости. Специалисты реабилитационного центра для морских млекопитающих "Тюлень" в Приморье выхаживают тюлененка, которого местные жители нашли на острове Русском во Владивостоке с рыболовными крюками в морде, сообщила на своей странице в Facebook* глава центра Лора Белоиван.
"Привезли тюленя с крючками в щеке, на крючках мешок, то ли часть старой ловушки, то ли просто так встретились в море мусор и орудия, так сказать, лова. Крючки оказались простые, снялись легко. В щеке внутри абсцесс, но должен быстро пройти", — написала Белоиван.
Специалисты полагают, что с крючками и мешком тюлень плавал неделю и, вероятнее всего, в итоге погиб бы, потому что питаться и нормально передвигаться с таким грузом невозможно. Предварительно, тюлененок потерял 7 килограммов веса.
Тюленя нашли на острове Русском
две женщины, они и сообщили в организацию. В этом сезоне в реабилитационном центре это уже седьмой постоялец.
Реабилитационный центр "Тюлень" находится в поселке Тавричанка Приморского края
. Его специалисты выхаживают ослабевших и умирающих тюленей-ларг, а также найденных детенышей. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская