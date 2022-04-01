https://ria.ru/20220401/turtsiya-1781393815.html

Представитель Эрдогана: Турция не присоединится к санкциям против России

Представитель Эрдогана: Турция не присоединится к санкциям против России - РИА Новости, 01.04.2022

Представитель Эрдогана: Турция не присоединится к санкциям против России

Представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что его страна не будет подключаться к санкциям против России, Анкара уже выразила свою... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T22:02

2022-04-01T22:02

2022-04-01T22:31

в мире

россия

турция

санкции в отношении россии

ибрагим калын

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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что его страна не будет подключаться к санкциям против России, Анкара уже выразила свою позицию использованием Конвенции Монтрё.Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что возможные санкции против России ударили бы больше по Турции."Санкции Турции против России стали бы ударом для экономики Турции. Это ударило бы больше по Турции, чем по России", - сказал Калын.Представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Турция не испытывает давления со стороны США и Запада в вопросе санкций против России."Нет, такого давления на нас нет. Все понимают нашу позицию, нашу тонкую посредническую роль. Как я уже говорил, кто будет говорить с Россией, если сжигать все мосты?" - сообщил Калын.Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о необходимости плана по постепенному снятию санкций с России в случае достижения договоренностей между Москвой и Киевом."Знаете, необходимо уточнить все детали, весь процесс. Например, обнародовать план того, как будут постепенно сниматься санкции против России. Это нужно сделать, поскольку при наличии договоренностей необходимо знать все следующие этапы, процессы", - добавил Калын.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/miny-1781248960.html

https://ria.ru/20220401/vstrecha-1781394366.html

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781318891.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, турция, санкции в отношении россии, ибрагим калын