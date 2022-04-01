Рейтинг@Mail.ru
"Сжигать все мосты" с Россией недопустимо, заявил представитель Эрдогана - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/turtsiya-1781393652.html
"Сжигать все мосты" с Россией недопустимо, заявил представитель Эрдогана
"Сжигать все мосты" с Россией недопустимо, заявил представитель Эрдогана - РИА Новости, 01.04.2022
"Сжигать все мосты" с Россией недопустимо, заявил представитель Эрдогана
Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что разрывать контакты с Россией нельзя. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:59
2022-04-01T22:25
в мире
турция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564924280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8eaddae4463c6004f0778babe6de5ebc.jpg
АНКАРА, 1 апр — РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что разрывать контакты с Россией нельзя."Почему Турция выступает посредником? Потому что, как я говорил ранее, сжигать все мосты с Россией недопустимо. Кто тогда будет говорить с Россией, кто будет поддерживать переговорный процесс? Обязательно нужен актор", — сказал Калын в интервью TRT Haber.Он добавил, что ограничения против Москвы со стороны Анкары не имеют никакого смысла и поэтому турецкие власти ограничатся решением, которое она приняла в соответствии с конвенцией Монтре, закрыв Босфор и Дарданеллы для военных кораблей."Санкции Турции против России стали бы ударом для экономики Турции. Это ударило бы больше по Турции, чем по России", — отметил представитель Эрдогана.При этом он подчеркнул, что Западу необходимо обозначить, как будут отменяться уже принятые меры, если Москва и Киев сумеют договориться."Необходимо уточнить все детали, весь процесс. Например, обнародовать план того, как будут постепенно сниматься санкции против России. Это нужно сделать, поскольку при наличии договоренностей необходимо знать все следующие этапы, процессы", — добавил Калын.При этом он отметил, что говорить о дате встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока рано, но возможность встречи глав МИД двух стран находится в повестке дня.На этой неделе в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также — от идеи вернуть Крым военным путем.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Сообщалось, что к 25 марта удалось существенно снизить боевой потенциал Украины: это и было основной задачей первого этапа спецоперации. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
https://ria.ru/20220327/konflikt-1780322098.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564924280_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f1c172f0004b2d4938b5a4c6b09c16f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия
21:59 01.04.2022 (обновлено: 22:25 01.04.2022)
 
"Сжигать все мосты" с Россией недопустимо, заявил представитель Эрдогана

Представитель Эрдогана Калын: "сжигать все мосты" с Россией недопустимо

© Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Pixabay / Şinasi Müldür
Район Эминёню в Стамбуле
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 апр — РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что разрывать контакты с Россией нельзя.
"Почему Турция выступает посредником? Потому что, как я говорил ранее, сжигать все мосты с Россией недопустимо. Кто тогда будет говорить с Россией, кто будет поддерживать переговорный процесс? Обязательно нужен актор", — сказал Калын в интервью TRT Haber.
Он добавил, что ограничения против Москвы со стороны Анкары не имеют никакого смысла и поэтому турецкие власти ограничатся решением, которое она приняла в соответствии с конвенцией Монтре, закрыв Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
"Санкции Турции против России стали бы ударом для экономики Турции. Это ударило бы больше по Турции, чем по России", — отметил представитель Эрдогана.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
При этом он подчеркнул, что Западу необходимо обозначить, как будут отменяться уже принятые меры, если Москва и Киев сумеют договориться.
"Необходимо уточнить все детали, весь процесс. Например, обнародовать план того, как будут постепенно сниматься санкции против России. Это нужно сделать, поскольку при наличии договоренностей необходимо знать все следующие этапы, процессы", — добавил Калын.
При этом он отметил, что говорить о дате встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока рано, но возможность встречи глав МИД двух стран находится в повестке дня.
На этой неделе в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также — от идеи вернуть Крым военным путем.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Сообщалось, что к 25 марта удалось существенно снизить боевой потенциал Украины: это и было основной задачей первого этапа спецоперации. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Турецкие военные в Хатае, Турция - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 13:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западу необходим конфликт между Турцией и Россией, заявил эксперт
 
В миреТурцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала