https://ria.ru/20220401/turtsiya-1781393652.html

"Сжигать все мосты" с Россией недопустимо, заявил представитель Эрдогана

"Сжигать все мосты" с Россией недопустимо, заявил представитель Эрдогана - РИА Новости, 01.04.2022

"Сжигать все мосты" с Россией недопустимо, заявил представитель Эрдогана

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что разрывать контакты с Россией нельзя. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:59

2022-04-01T21:59

2022-04-01T22:25

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АНКАРА, 1 апр — РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что разрывать контакты с Россией нельзя."Почему Турция выступает посредником? Потому что, как я говорил ранее, сжигать все мосты с Россией недопустимо. Кто тогда будет говорить с Россией, кто будет поддерживать переговорный процесс? Обязательно нужен актор", — сказал Калын в интервью TRT Haber.Он добавил, что ограничения против Москвы со стороны Анкары не имеют никакого смысла и поэтому турецкие власти ограничатся решением, которое она приняла в соответствии с конвенцией Монтре, закрыв Босфор и Дарданеллы для военных кораблей."Санкции Турции против России стали бы ударом для экономики Турции. Это ударило бы больше по Турции, чем по России", — отметил представитель Эрдогана.При этом он подчеркнул, что Западу необходимо обозначить, как будут отменяться уже принятые меры, если Москва и Киев сумеют договориться."Необходимо уточнить все детали, весь процесс. Например, обнародовать план того, как будут постепенно сниматься санкции против России. Это нужно сделать, поскольку при наличии договоренностей необходимо знать все следующие этапы, процессы", — добавил Калын.При этом он отметил, что говорить о дате встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока рано, но возможность встречи глав МИД двух стран находится в повестке дня.На этой неделе в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров, во время которого российская сторона получила от украинской письменные предложения, в числе которых отказ от членства в военных союзах, а также — от идеи вернуть Крым военным путем.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Сообщалось, что к 25 марта удалось существенно снизить боевой потенциал Украины: это и было основной задачей первого этапа спецоперации. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220327/konflikt-1780322098.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, турция, россия