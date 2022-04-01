https://ria.ru/20220401/turpotok-1781313505.html
Турпоток в Астраханскую область может вырасти почти вдвое в 2022 году
Турпоток в Астраханскую область может вырасти почти вдвое в 2022 году - РИА Новости, 01.04.2022
Турпоток в Астраханскую область может вырасти почти вдвое в 2022 году
До 3 миллионов туристов ожидается в Астраханской области в нынешнем году, сообщает пресс-служба губернатора региона по итогам совещания о сохранении водных... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:31
2022-04-01T15:31
2022-04-01T15:47
туризм
новости - туризм
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр – РИА Новости. До 3 миллионов туристов ожидается в Астраханской области в нынешнем году, сообщает пресс-служба губернатора региона по итогам совещания о сохранении водных биологических ресурсов Астраханской области в период туристического сезона."В Астраханской области ожидается до 3 миллионов туристов", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости представитель министерства культуры и туризма Астраханской области, в прошлом году регион посетили порядка 1,6 миллиона туристов. Собеседник агентства отметил, что увеличение туристского потока в текущем сезоне предполагается, в частности, в связи с "текущей ситуацией, связанной с ограничениями международных поездок".Высокий туристический сезон в Астраханской области продолжается с марта по ноябрь. "Весной и осенью наблюдается большое количество самостоятельных туристов, посещающих регион с рыболовными целями. В структуре туристского потока их доля составляет порядка 66%. Однако летом, наряду с рыбаками, в наш регион приезжает достаточно большое количество туристов с культурно-познавательными, экологическими целями, а также просто для отдыха на природе", - добавил он.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поставил перед профильными ведомствами задачу контролировать туристические потоки и объемы вылова рыбы. "Туристы на машинах едут в область и, не стесняясь, везут холодильники, баки, лодки, что помогает им на месте, на берегу засаливать пойманную рыбу в огромных количествах", - приводит пресс-служба его слова.Губернатор поручил сотрудникам ДПС, полиции, инспекторам, надзирающим за сохранением водных биоресурсов региона, усилить контроль, а также проработать вопрос вывоза мусора с берегов и установки мусорных контейнеров.
https://ria.ru/20210326/keshbek-1602995323.html
https://ria.ru/20220331/chernyshenko-1781052884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, астраханская область, игорь бабушкин
15:31 01.04.2022 (обновлено: 15:47 01.04.2022)
Турпоток в Астраханскую область может вырасти почти вдвое в 2022 году
Астраханские власти ожидают роста туристического потока почти вдвое в 2022 году
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр – РИА Новости. До 3 миллионов туристов ожидается в Астраханской области в нынешнем году, сообщает пресс-служба губернатора региона по итогам совещания о сохранении водных биологических ресурсов Астраханской области в период туристического сезона.
"В Астраханской области
ожидается до 3 миллионов туристов", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель министерства культуры и туризма Астраханской области, в прошлом году регион посетили порядка 1,6 миллиона туристов. Собеседник агентства отметил, что увеличение туристского потока в текущем сезоне предполагается, в частности, в связи с "текущей ситуацией, связанной с ограничениями международных поездок".
Высокий туристический сезон в Астраханской области продолжается с марта по ноябрь. "Весной и осенью наблюдается большое количество самостоятельных туристов, посещающих регион с рыболовными целями. В структуре туристского потока их доля составляет порядка 66%. Однако летом, наряду с рыбаками, в наш регион приезжает достаточно большое количество туристов с культурно-познавательными, экологическими целями, а также просто для отдыха на природе", - добавил он.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
поставил перед профильными ведомствами задачу контролировать туристические потоки и объемы вылова рыбы. "Туристы на машинах едут в область и, не стесняясь, везут холодильники, баки, лодки, что помогает им на месте, на берегу засаливать пойманную рыбу в огромных количествах", - приводит пресс-служба его слова.
Губернатор поручил сотрудникам ДПС, полиции, инспекторам, надзирающим за сохранением водных биоресурсов региона, усилить контроль, а также проработать вопрос вывоза мусора с берегов и установки мусорных контейнеров.