https://ria.ru/20220401/turpotok-1781313505.html

Турпоток в Астраханскую область может вырасти почти вдвое в 2022 году

Турпоток в Астраханскую область может вырасти почти вдвое в 2022 году - РИА Новости, 01.04.2022

Турпоток в Астраханскую область может вырасти почти вдвое в 2022 году

До 3 миллионов туристов ожидается в Астраханской области в нынешнем году, сообщает пресс-служба губернатора региона по итогам совещания о сохранении водных... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:31

2022-04-01T15:31

2022-04-01T15:47

туризм

новости - туризм

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр – РИА Новости. До 3 миллионов туристов ожидается в Астраханской области в нынешнем году, сообщает пресс-служба губернатора региона по итогам совещания о сохранении водных биологических ресурсов Астраханской области в период туристического сезона."В Астраханской области ожидается до 3 миллионов туристов", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости представитель министерства культуры и туризма Астраханской области, в прошлом году регион посетили порядка 1,6 миллиона туристов. Собеседник агентства отметил, что увеличение туристского потока в текущем сезоне предполагается, в частности, в связи с "текущей ситуацией, связанной с ограничениями международных поездок".Высокий туристический сезон в Астраханской области продолжается с марта по ноябрь. "Весной и осенью наблюдается большое количество самостоятельных туристов, посещающих регион с рыболовными целями. В структуре туристского потока их доля составляет порядка 66%. Однако летом, наряду с рыбаками, в наш регион приезжает достаточно большое количество туристов с культурно-познавательными, экологическими целями, а также просто для отдыха на природе", - добавил он.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поставил перед профильными ведомствами задачу контролировать туристические потоки и объемы вылова рыбы. "Туристы на машинах едут в область и, не стесняясь, везут холодильники, баки, лодки, что помогает им на месте, на берегу засаливать пойманную рыбу в огромных количествах", - приводит пресс-служба его слова.Губернатор поручил сотрудникам ДПС, полиции, инспекторам, надзирающим за сохранением водных биоресурсов региона, усилить контроль, а также проработать вопрос вывоза мусора с берегов и установки мусорных контейнеров.

https://ria.ru/20210326/keshbek-1602995323.html

https://ria.ru/20220331/chernyshenko-1781052884.html

астраханская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

новости - туризм, астраханская область, игорь бабушкин