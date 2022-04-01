https://ria.ru/20220401/turizm-1781217989.html

Россияне стали чаще покупать туристические наборы для выживания

Россияне стали чаще покупать туристические наборы для выживания - РИА Новости, 01.04.2022

Россияне стали чаще покупать туристические наборы для выживания

Россияне активно готовятся к туристическому сезону: продажи наборов для выживания в марте подскочили в пять раз по сравнению с прошлой весной, говорится в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:51

2022-04-01T10:51

2022-04-01T10:51

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россияне активно готовятся к туристическому сезону: продажи наборов для выживания в марте подскочили в пять раз по сравнению с прошлой весной, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.По словам специалистов, средний чек по наборам для выживания (комплект инструментов в компактном виде – нож, спички, крючки) в этом году оказался на 84 процента выше, чем в прошлом – 1236 рублей, а объем продаж в денежном выражении увеличился на 438 процентов. Всплеск потребительского интереса в первой половине марта затронул и категорию товаров для путешествий, добавили в компании. За этот год существенно вырос спрос на туристические палатки (на 117 процентов), спальники (на 168 процентов) и походные столы (на 277 процентов). Подскочил и средний чек — на треть. "На фоне действия фактора неопределенности, который мешает планированию, многие россияне делают закупки товаров для походного туризма и дачного отдыха впрок", — говорится в релизе. По словам аналитиков, похожая потребительская модель поведения и спрос наблюдались весной 2020 года, когда по всей стране вводились ковид-ограничения.

https://ria.ru/20220331/oteli-1781047016.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

туризм, цены, новости - туризм, отдых, туристы, дача