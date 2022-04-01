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В России стартуют поездки по программе молодежного туризма
В России стартуют поездки по программе молодежного туризма - РИА Новости, 01.04.2022
В России стартуют поездки по программе молодежного туризма
Поездки по программе молодежного и студенческого туризма стартуют в России с 1 июня, по предварительным расчётам, ими воспользуются более 10 тысяч молодых... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T08:25
2022-04-01T08:25
2022-04-01T08:26
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Поездки по программе молодежного и студенческого туризма стартуют в России с 1 июня, по предварительным расчётам, ими воспользуются более 10 тысяч молодых людей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Он рассказал, что по поручению президента России правительство продолжает работу по повышению доступности путешествий внутри страны для студентов. В прошлом году был реализован пилотный этап программы молодёжного туризма. В нем участвовал 21 вуз, для ребят было разработано 170 мероприятий в рамках культурно-познавательной туристической программы."По предварительным расчетам, воспользуются программой более 10 тысяч молодых людей. Для них разработано свыше 450 авторских турпродуктов, мероприятий и различных культурно-познавательных программ", - добавил он.Вице-премьер отметил, в этом году участие в программе принимают 155 вузов из 98 городов России. Отправиться в путешествие можно будет не только летом, но и во время учебного года. Участникам программы на выбор предоставляется три варианта направлений: научно-популярный, профориентированный и культурно-познавательный. Для путешественников предусмотрены как групповые поездки в качестве поощрения от вуза, так и индивидуальное путешествие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, туризм
08:25 01.04.2022 (обновлено: 08:26 01.04.2022)
В России стартуют поездки по программе молодежного туризма
Чернышенко: поездки по программе молодежного туризма стартуют в России с 1 июня
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Поездки по программе молодежного и студенческого туризма стартуют в России с 1 июня, по предварительным расчётам, ими воспользуются более 10 тысяч молодых людей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он рассказал, что по поручению президента России
правительство продолжает работу по повышению доступности путешествий внутри страны для студентов. В прошлом году был реализован пилотный этап программы молодёжного туризма. В нем участвовал 21 вуз, для ребят было разработано 170 мероприятий в рамках культурно-познавательной туристической программы.
"В этом году мы приняли решение расширить программу. Теперь принять в ней участие могут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности, а также школьники - победители всероссийского конкурса "Большая перемена". Также путешествовать по программе молодежного и студенческого туризма сможет трудоустроенная молодежь до 35 лет, финалисты, активисты и участники конкурсов платформы АНО "Россия - страна возможностей", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении пресс-службы.
"По предварительным расчетам, воспользуются программой более 10 тысяч молодых людей. Для них разработано свыше 450 авторских турпродуктов, мероприятий и различных культурно-познавательных программ", - добавил он.
Вице-премьер отметил, в этом году участие в программе принимают 155 вузов из 98 городов России. Отправиться в путешествие можно будет не только летом, но и во время учебного года. Участникам программы на выбор предоставляется три варианта направлений: научно-популярный, профориентированный и культурно-познавательный. Для путешественников предусмотрены как групповые поездки в качестве поощрения от вуза, так и индивидуальное путешествие.