https://ria.ru/20220401/turizm-1781203142.html

В России стартуют поездки по программе молодежного туризма

В России стартуют поездки по программе молодежного туризма - РИА Новости, 01.04.2022

В России стартуют поездки по программе молодежного туризма

Поездки по программе молодежного и студенческого туризма стартуют в России с 1 июня, по предварительным расчётам, ими воспользуются более 10 тысяч молодых... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T08:25

2022-04-01T08:25

2022-04-01T08:26

туризм

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россия

туризм

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Поездки по программе молодежного и студенческого туризма стартуют в России с 1 июня, по предварительным расчётам, ими воспользуются более 10 тысяч молодых людей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Он рассказал, что по поручению президента России правительство продолжает работу по повышению доступности путешествий внутри страны для студентов. В прошлом году был реализован пилотный этап программы молодёжного туризма. В нем участвовал 21 вуз, для ребят было разработано 170 мероприятий в рамках культурно-познавательной туристической программы."По предварительным расчетам, воспользуются программой более 10 тысяч молодых людей. Для них разработано свыше 450 авторских турпродуктов, мероприятий и различных культурно-познавательных программ", - добавил он.Вице-премьер отметил, в этом году участие в программе принимают 155 вузов из 98 городов России. Отправиться в путешествие можно будет не только летом, но и во время учебного года. Участникам программы на выбор предоставляется три варианта направлений: научно-популярный, профориентированный и культурно-познавательный. Для путешественников предусмотрены как групповые поездки в качестве поощрения от вуза, так и индивидуальное путешествие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

новости - туризм, россия, туризм