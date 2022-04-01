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Минсельхоз США предрек рост цен на продукты питания на 4,5-5,5% в 2022 году - РИА Новости, 01.04.2022
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Минсельхоз США предрек рост цен на продукты питания на 4,5-5,5% в 2022 году
Минсельхоз США предрек рост цен на продукты питания на 4,5-5,5% в 2022 году - РИА Новости, 01.04.2022
Минсельхоз США предрек рост цен на продукты питания на 4,5-5,5% в 2022 году
Продукты питания продолжат дорожать в США, в среднем прогнозируемый рост инфляции на еду в магазинах и ресторанах в этом году составит 4,5-5,5%, свидетельствует РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T20:13
2022-04-01T20:13
экономика
сша
украина
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Продукты питания продолжат дорожать в США, в среднем прогнозируемый рост инфляции на еду в магазинах и ресторанах в этом году составит 4,5-5,5%, свидетельствует опубликованный министерством сельского хозяйства США прогноз."В 2022 году цены на продукты питания для домашнего потребления по прогнозу увеличатся на 3-4%, питание не дома подорожает на 5,5-6,5%", - говорится в опубликованных ведомством данных. По прогнозу специалистов, "рост цен в точках общественного питания превысит средние исторические показатели и уровень инфляции 2021 года". В среднем, свидетельствует прогноз, цены на продукты увеличатся на 4,5-5,5%. Для сравнения в 2020 году, по данным ведомства, цены на продукты в магазинах выросли на 3,5%, еда в ресторанах подорожала на 3,4%, в 2021 году - продукты для домашнего потребления подорожали на 3,5%, еда в ресторанах - на 4,5%.Начавшаяся в прошлом году инфляция в феврале достигла рекордных с 1981 года показателей, цены на продукты питания выросли в этот месяц в годовом исчислении на 7,9%. И если инфляция сохранится на уровне прогнозируемых темпов, то, согласно данным министерства сельского хозяйства, прогнозирует Национальное радио США (NPR), в течение 2022 года цены на говядину вырастут на 16,2%, свинину - 14%, мясо птицы - 12,5%, морепродукты и рыбу - 10,4%, яйца - 11,4%, молочную продукцию - 5,2%, свежие фрукты - 10,6%, овощи - 4,3%, сахар и сладости - 7%, а крупы и хлебобулочные изделия подорожают на 7,8%.В докладе ведомства отмечается, что международная ситуация, в частности события на Украине, добавляют неопределенности к положению на продуктовом рынке в США. "Влияния конфликта на Украине и повышение недавно процентной ставки ФРС, как ожидается, окажут разнонаправленное давление на цены продуктов питания. Мы будем внимательно следить за ситуацией по мере ее развития для оценки воздействия этих событий на стоимость продуктов питания", - говорится в докладе Минсельхоза.
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экономика, сша, украина, федеральная резервная система сша
20:13 01.04.2022
 
Минсельхоз США предрек рост цен на продукты питания на 4,5-5,5% в 2022 году

Минсельхоз США спрогнозировал рост цен на продукты питания на 4,5-5,5% в 2022 году

© AP Photo / Charlie RiedelПокупатели выходят с покупками из магазина
Покупатели выходят с покупками из магазина - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Charlie Riedel
Покупатели выходят с покупками из магазина
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Продукты питания продолжат дорожать в США, в среднем прогнозируемый рост инфляции на еду в магазинах и ресторанах в этом году составит 4,5-5,5%, свидетельствует опубликованный министерством сельского хозяйства США прогноз.
"В 2022 году цены на продукты питания для домашнего потребления по прогнозу увеличатся на 3-4%, питание не дома подорожает на 5,5-6,5%", - говорится в опубликованных ведомством данных. По прогнозу специалистов, "рост цен в точках общественного питания превысит средние исторические показатели и уровень инфляции 2021 года". В среднем, свидетельствует прогноз, цены на продукты увеличатся на 4,5-5,5%. Для сравнения в 2020 году, по данным ведомства, цены на продукты в магазинах выросли на 3,5%, еда в ресторанах подорожала на 3,4%, в 2021 году - продукты для домашнего потребления подорожали на 3,5%, еда в ресторанах - на 4,5%.
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Рост цен и драки за продукты: последствия антироссийских санкций в ЕвропеЕвропейцы выходят на улицы из-за роста цен.
Начавшаяся в прошлом году инфляция в феврале достигла рекордных с 1981 года показателей, цены на продукты питания выросли в этот месяц в годовом исчислении на 7,9%. И если инфляция сохранится на уровне прогнозируемых темпов, то, согласно данным министерства сельского хозяйства, прогнозирует Национальное радио США (NPR), в течение 2022 года цены на говядину вырастут на 16,2%, свинину - 14%, мясо птицы - 12,5%, морепродукты и рыбу - 10,4%, яйца - 11,4%, молочную продукцию - 5,2%, свежие фрукты - 10,6%, овощи - 4,3%, сахар и сладости - 7%, а крупы и хлебобулочные изделия подорожают на 7,8%.
В докладе ведомства отмечается, что международная ситуация, в частности события на Украине, добавляют неопределенности к положению на продуктовом рынке в США. "Влияния конфликта на Украине и повышение недавно процентной ставки ФРС, как ожидается, окажут разнонаправленное давление на цены продуктов питания. Мы будем внимательно следить за ситуацией по мере ее развития для оценки воздействия этих событий на стоимость продуктов питания", - говорится в докладе Минсельхоза.
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