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В Италии связали резкий скачок цен с санкциями против России

В Италии связали резкий скачок цен с санкциями против России - РИА Новости, 01.04.2022

В Италии связали резкий скачок цен с санкциями против России

Президент Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона, комментируя последние данные официальной статистики об инфляции, назвал "катастрофой"... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:01

2022-04-01T20:01

2022-04-01T20:01

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РИМ, 1 апр – РИА Новости. Президент Национального союза потребителей Италии Массимилиано Дона, комментируя последние данные официальной статистики об инфляции, назвал "катастрофой" резкий скачок цен и многочисленные спекуляции, зафиксированные на Апеннинах на фоне конфликта на Украине.В четверг Национальный институт статистики (Istat) опубликовал предварительные данные об инфляции в Италии, которая в марте увеличилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост инфляции продолжается девятый месяц подряд, причем столь высокого показателя статистики не фиксировали с июля 1991 года."Катастрофа! Эффект Украины! Резкий скачок, вызванный спекуляциями, которые возникли после начала конфликта и грозят обернуться смертельным ударом по карманам семей", - говорится в заявлении Дона, текст которого поступил в РИА Новости."Инфляция в 6,7% для семейной пары с двумя детьми означает увеличение стоимости жизни на 2369 евро в год: 1052 евро только на жилье, воду и электричество, 654 евро на транспорт, 434 евро на пищевые продукты и напитки", - подчеркивает глава союза потребителей. Причем, согласно этим расчетам, стоимость жизни семейной пары без детей или многодетных семей вырастет еще сильнее. Дона также обратил особое внимание на бурный рост цен на газ и электроэнергию, а также на бензин и дизельное топливо.Озабоченность в связи с сильной инфляцией высказывают сейчас многие эксперты и политики Италии. Так, президент североитальянской области Венето Лука Дзайа заявил в четверг об "опасности того, что цены уже никогда не вернутся к прежним величинам". "Мы рискуем, что будут останавливаться производства. Мы находимся в состоянии войны без бомб", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera.В середине марта министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани назвал зафиксированный в стране скачок цен "колоссальной аферой". Он подчеркнул, что наблюдается "необоснованный рост цен на топливо", хотя "технических причин" для него нет. По его словам, речь идет о "спекулятивной спирали". После этого заявления министра прокуратура Рима открыла следственное дело в связи с резким повышением цен на газ, электричество, бензин и дизельное топливо в Италии.Посол РФ в Италии Сергей Разов обратил в этой связи внимание на то, что рост цен в стране и, в частности, увеличение тарифов на газ и электроэнергию в 2-3 раза, стали результатом антироссийских санкций, а не действий России."Я хотел бы подчеркнуть, что все это результаты не каких-то наших ответных мер, которые принимаются в ответ на вот эти бездумно вводимые санкции... А это именно результат вводимых западными партнерами, в том числе странами Евросоюза, санкций", - сказал он в четверг в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20220331/khleb-1780881553.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, евросоюз, европа, италия, россия, украина