https://ria.ru/20220401/tseny-1781350887.html

Опрос: россияне ожидают рост цен на товары и услуги в следующем месяце

Опрос: россияне ожидают рост цен на товары и услуги в следующем месяце - РИА Новости, 01.04.2022

Опрос: россияне ожидают рост цен на товары и услуги в следующем месяце

Примерно 82% опрошенных россиян заявили, что в той или иной степени в следующем месяце стоит ожидать повышения цен на продукты питания, непродовольственные... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:38

2022-04-01T17:38

2022-04-01T17:38

цены

россия

общество

экономика

продукты

центральный банк рф (цб рф)

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Примерно 82% опрошенных россиян заявили, что в той или иной степени в следующем месяце стоит ожидать повышения цен на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги, следует из опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по заказу Банка России."Как, по Вашему мнению, в целом изменятся цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги в следующем месяце? 41% - вырастут очень сильно, 33% - вырастут умеренно, 8% - незначительно, 4% - не изменятся и 12% снизятся", - говорится в материалах опроса.При этом примерно 57% опрошенных заявили о сильном росте цен на продукты товары и услуги за прошлый месяц, а 29% отметили "умеренный рост". Отвечая на вопрос, на какие основные продукты за последний месяц выросли цены, 40% назвали мясо и птицу, 38% - сахар и соль, 37% - молоко и молочную продукцию, 33% - фрукты и овощи, 32% - яйца, крупы и макароны - 31%."Как, по Вашему мнению, в целом будут меняться цены в следующие 12 месяцев (год)? 39% - будут расти быстрее, чем сейчас, 36% - будут расти так же, как и сейчас, 6% - будут расти медленнее, чем сейчас", - следует из данных опроса. Значительно вырос показатель ожидаемой инфляции среди россиян за прошлый месяц. Так, в феврале показатель составлял 13,5%, а в марте - 18,3%.Отдельно социологи выяснили у россиян, что они начали делать за последний месяц, адаптируясь к инфляции, из того, что не делали раньше. Согласно представленным данным, 23% начали покупать более дешёвые продукты и товары, 17% - покупать реже или отказываться от некоторых продуктов питания, товаров, услуг и развлечений, 14% - искать более высокооплачиваемую работу, подработку, заниматься бизнесом, а 12% - покупать продукты впрок.Опрос проведен фондом "Общественное мнение" (ФОМ) по заказу Банка России. Сроки проведения опроса - с 28 февраля по 10 марта 2022 года. В опросе приняли участие 2008 человек, география опроса составила 105 населенных пунктов в 55 субъектах РФ. Интервью проводились по месту жительства в режиме face-to-face, статистическая погрешность не превышает 3,3%.

https://ria.ru/20220401/kassa-1781335026.html

https://ria.ru/20220331/eda-1781153653.html

https://ria.ru/20220331/pravitelstvo-1781150896.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

цены, россия, общество, экономика, продукты, центральный банк рф (цб рф), фонд "общественное мнение"