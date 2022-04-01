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Немцам пообещали значительное подорожание еды

Немцам пообещали значительное подорожание продуктов - РИА Новости, 01.04.2022

Немцам пообещали значительное подорожание еды

Немецкие торговые сети предупредили о значительном повышении цен на мясо, колбасу и масло, пишет Die Zeit со ссылкой на экспертов и представителей бизнеса. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:12

2022-04-01T14:12

2022-04-01T15:43

йоахим руквид

украина

сша

европа

экономика

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Немецкие торговые сети предупредили о значительном повышении цен на мясо, колбасу и масло, пишет Die Zeit со ссылкой на экспертов и представителей бизнеса."Скоро мы увидим повышение на всех ценниках в супермаркетах", — заявил президент Торговой ассоциации Германии Йозеф Санктйоханзер. По его словам, это не краткосрочный тренд.Директор по коммуникациям магазинов Aldi, в свою очередь, также предупредил о подорожании продуктов. Причиной стали новые цены у поставщиков, вызванные проблемами с энергией и удобрениями, отметил он.При этом торговые сети утверждают, что дефицита поставок в ближайшее время не будет. Как заявил президент Ассоциации немецких фермеров Йоахим Руквид, страна не столкнется с недостатком продуктов в течение года, но на более долгий срок сейчас трудно планировать.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20210724/ukraina-1742591871.html

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сша

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Максим Зубков

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Рост цен и драки за продукты: последствия антироссийских санкций в Европе Европейцы выходят на улицы из-за роста цен. В Испании водители бастуют против подорожания бензина. В Греции фермеры возмущены ростом цен на энергоносители. Жители Германии недовольны отсутствием в магазинах муки, макарон и подсолнечного масла. Во многих городах ввели правило: один товар в одни руки, что привело к настоящей борьбе за продукты. Экономический кризис в Европе начался после принятия жестких санкций в адрес России. Протесты охватили также Албанию, Италию и Францию. 2022-04-01T14:12 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

йоахим руквид, украина, сша, европа, экономика