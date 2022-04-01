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Депутат призвала "импортозаместить" чуждые семейные ценности в России - РИА Новости, 01.04.2022
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Депутат призвала "импортозаместить" чуждые семейные ценности в России
Депутат призвала "импортозаместить" чуждые семейные ценности в России - РИА Новости, 01.04.2022
Депутат призвала "импортозаместить" чуждые семейные ценности в России
Актуальный вопрос импортозамещения должен коснуться и семейной политики РФ, сейчас самое время, чтобы "заместить" чуждые ценности традиционными, заявила... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:19
2022-04-01T15:19
общество
россия
анна кузнецова
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Актуальный вопрос импортозамещения должен коснуться и семейной политики РФ, сейчас самое время, чтобы "заместить" чуждые ценности традиционными, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова."Сегодня настало то время, когда мы должны говорить о том, чтобы точно заместить те ненужные, чуждые нам идеи в сфере семейной и демографической политики, которые теми или иными способами привносились в наши политические решения и подходы", - подчеркнула она в ходе заседания рабочей группы по демографии.Она добавила, что сегодня у России появился шанс "настроиться" на формат "традиционных, понятных, близких каждому из нас" ценностей.
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общество, россия, анна кузнецова
15:19 01.04.2022
 
Депутат призвала "импортозаместить" чуждые семейные ценности в России

Вице-спикер ГД Кузнецова призвала "импортозаместить" чуждые семейные ценности в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВице-спикер Госдумы Анна Кузнецова
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Актуальный вопрос импортозамещения должен коснуться и семейной политики РФ, сейчас самое время, чтобы "заместить" чуждые ценности традиционными, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Сегодня настало то время, когда мы должны говорить о том, чтобы точно заместить те ненужные, чуждые нам идеи в сфере семейной и демографической политики, которые теми или иными способами привносились в наши политические решения и подходы", - подчеркнула она в ходе заседания рабочей группы по демографии.
Она добавила, что сегодня у России появился шанс "настроиться" на формат "традиционных, понятных, близких каждому из нас" ценностей.
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по развитию авиаперевозок и авиастроения - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 18:31
Путин подписал указ о выплатах для нуждающихся семей с детьми от восьми лет
 
ОбществоРоссияАнна Кузнецова
 
 
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