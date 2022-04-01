https://ria.ru/20220401/tsennosti-1781310026.html
Депутат призвала "импортозаместить" чуждые семейные ценности в России
Депутат призвала "импортозаместить" чуждые семейные ценности в России - РИА Новости, 01.04.2022
Депутат призвала "импортозаместить" чуждые семейные ценности в России
Актуальный вопрос импортозамещения должен коснуться и семейной политики РФ, сейчас самое время, чтобы "заместить" чуждые ценности традиционными, заявила... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:19
2022-04-01T15:19
2022-04-01T15:19
общество
россия
анна кузнецова
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Актуальный вопрос импортозамещения должен коснуться и семейной политики РФ, сейчас самое время, чтобы "заместить" чуждые ценности традиционными, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова."Сегодня настало то время, когда мы должны говорить о том, чтобы точно заместить те ненужные, чуждые нам идеи в сфере семейной и демографической политики, которые теми или иными способами привносились в наши политические решения и подходы", - подчеркнула она в ходе заседания рабочей группы по демографии.Она добавила, что сегодня у России появился шанс "настроиться" на формат "традиционных, понятных, близких каждому из нас" ценностей.
https://ria.ru/20220331/vyplata-1781150465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, анна кузнецова
Депутат призвала "импортозаместить" чуждые семейные ценности в России
Вице-спикер ГД Кузнецова призвала "импортозаместить" чуждые семейные ценности в России
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Актуальный вопрос импортозамещения должен коснуться и семейной политики РФ, сейчас самое время, чтобы "заместить" чуждые ценности традиционными, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Сегодня настало то время, когда мы должны говорить о том, чтобы точно заместить те ненужные, чуждые нам идеи в сфере семейной и демографической политики, которые теми или иными способами привносились в наши политические решения и подходы", - подчеркнула она в ходе заседания рабочей группы по демографии.
Она добавила, что сегодня у России
появился шанс "настроиться" на формат "традиционных, понятных, близких каждому из нас" ценностей.