https://ria.ru/20220401/tsb-1781356506.html
ЦБ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым договорам
ЦБ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым договорам - РИА Новости, 01.04.2022
ЦБ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым договорам
Банк России отменил лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:02
2022-04-01T18:02
2022-04-01T18:02
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Банк России отменил лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, говорится в сообщении регулятора.Отмечается, что полностью внести аванс за оказанные услуги можно будет также по внешнеторговым договорам перевозки товаров, в сфере иных транспортных услуг, логистики, использования транспортной инфраструктуры."Введенные послабления позволят улучшить условия внешнеэкономической деятельности для российских предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса", - добавил регулятор. При этом суммы платежа рассчитываются по официальному курсу Банка России на дату заключения контракта.
https://ria.ru/20220401/perevody-1781207448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
ЦБ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым договорам
ЦБ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым контрактам