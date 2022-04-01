https://ria.ru/20220401/tsb-1781356506.html

ЦБ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым договорам

ЦБ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым договорам - РИА Новости, 01.04.2022

ЦБ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым договорам

Банк России отменил лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:02

2022-04-01T18:02

2022-04-01T18:02

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Банк России отменил лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, говорится в сообщении регулятора.Отмечается, что полностью внести аванс за оказанные услуги можно будет также по внешнеторговым договорам перевозки товаров, в сфере иных транспортных услуг, логистики, использования транспортной инфраструктуры."Введенные послабления позволят улучшить условия внешнеэкономической деятельности для российских предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса", - добавил регулятор. При этом суммы платежа рассчитываются по официальному курсу Банка России на дату заключения контракта.

https://ria.ru/20220401/perevody-1781207448.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)