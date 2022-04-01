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ЦБ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым договорам - РИА Новости, 01.04.2022
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ЦБ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым договорам
ЦБ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым договорам - РИА Новости, 01.04.2022
ЦБ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым договорам
Банк России отменил лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:02
2022-04-01T18:02
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Банк России отменил лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, говорится в сообщении регулятора.Отмечается, что полностью внести аванс за оказанные услуги можно будет также по внешнеторговым договорам перевозки товаров, в сфере иных транспортных услуг, логистики, использования транспортной инфраструктуры."Введенные послабления позволят улучшить условия внешнеэкономической деятельности для российских предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса", - добавил регулятор. При этом суммы платежа рассчитываются по официальному курсу Банка России на дату заключения контракта.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
18:02 01.04.2022
 
ЦБ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым договорам

ЦБ смягчил правила валютного контроля по некоторым внешнеторговым контрактам

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Банк России отменил лимит в 30% по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял решение отменить 30%-ный лимит по авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности. Ограничения сняты для таких контрактов стоимостью до 15 тысяч долларов США", - пишет ЦБ.
Отмечается, что полностью внести аванс за оказанные услуги можно будет также по внешнеторговым договорам перевозки товаров, в сфере иных транспортных услуг, логистики, использования транспортной инфраструктуры.
"Введенные послабления позволят улучшить условия внешнеэкономической деятельности для российских предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса", - добавил регулятор. При этом суммы платежа рассчитываются по официальному курсу Банка России на дату заключения контракта.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 09:15
ЦБ смягчил ограничения на переводы средств за рубеж для физлиц
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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