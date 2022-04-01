https://ria.ru/20220401/truman-1781189342.html
СМИ: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman
СМИ: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman - РИА Новости, 01.04.2022
СМИ: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman
Министр обороны США Ллойд Остин решил оставить авианосную группу Harry S. Truman в Средиземном море до конца лета на фоне событий на Украине, передает... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T01:03
2022-04-01T01:03
2022-04-01T01:03
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин решил оставить авианосную группу Harry S. Truman в Средиземном море до конца лета на фоне событий на Украине, передает телекомпания CNN со ссылкой на двух чиновников военного ведомства.Truman и базирующиеся на нем самолеты сейчас задействованы в мероприятиях по укреплению восточного фланга НАТО, которые были начаты в ответ на российскую военную операцию."Авианосец, отправленный в декабре с восточного побережья США, сейчас, как ожидается, пробудет в регионе, вероятно, по август включительно", — цитирует CNN одного из чиновников.Пентагон также продлевает пребывание в Средиземноморье трех военных кораблей, входящих в состав авианосной группы.Пресс-секретарь министерства обороны США подтвердил, что Truman остается в регионе, пока Остин "не решит, что пора провести ротацию".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша, нато, средиземное море, вашингтон
СМИ: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman
CNN: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman из-за событий на Украине
ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости.
Министр обороны США Ллойд Остин решил оставить авианосную группу Harry S. Truman в Средиземном море до конца лета на фоне событий на Украине, передает телекомпания CNN
со ссылкой на двух чиновников военного ведомства.
Truman и базирующиеся на нем самолеты сейчас задействованы в мероприятиях по укреплению восточного фланга НАТО
, которые были начаты в ответ на российскую военную операцию.
"Авианосец, отправленный в декабре с восточного побережья США, сейчас, как ожидается, пробудет в регионе, вероятно, по август включительно", — цитирует CNN одного из чиновников.
Пентагон
также продлевает пребывание в Средиземноморье
трех военных кораблей, входящих в состав авианосной группы.
Пресс-секретарь министерства обороны США
подтвердил, что Truman остается в регионе, пока Остин "не решит, что пора провести ротацию".