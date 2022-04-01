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СМИ: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman - РИА Новости, 01.04.2022
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СМИ: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman
СМИ: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman - РИА Новости, 01.04.2022
СМИ: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman
Министр обороны США Ллойд Остин решил оставить авианосную группу Harry S. Truman в Средиземном море до конца лета на фоне событий на Украине, передает... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T01:03
2022-04-01T01:03
в мире
сша
министерство обороны сша
нато
средиземное море
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин решил оставить авианосную группу Harry S. Truman в Средиземном море до конца лета на фоне событий на Украине, передает телекомпания CNN со ссылкой на двух чиновников военного ведомства.Truman и базирующиеся на нем самолеты сейчас задействованы в мероприятиях по укреплению восточного фланга НАТО, которые были начаты в ответ на российскую военную операцию."Авианосец, отправленный в декабре с восточного побережья США, сейчас, как ожидается, пробудет в регионе, вероятно, по август включительно", — цитирует CNN одного из чиновников.Пентагон также продлевает пребывание в Средиземноморье трех военных кораблей, входящих в состав авианосной группы.Пресс-секретарь министерства обороны США подтвердил, что Truman остается в регионе, пока Остин "не решит, что пора провести ротацию".
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сша
средиземное море
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в мире, сша, министерство обороны сша, нато, средиземное море, вашингтон
01:03 01.04.2022
 
СМИ: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman

CNN: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman из-за событий на Украине

© РИА Новости / ВМС США / Перейти в фотобанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / ВМС США
Перейти в фотобанк
Американский авианосец USS Harry Truman. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин решил оставить авианосную группу Harry S. Truman в Средиземном море до конца лета на фоне событий на Украине, передает телекомпания CNN со ссылкой на двух чиновников военного ведомства.
Truman и базирующиеся на нем самолеты сейчас задействованы в мероприятиях по укреплению восточного фланга НАТО, которые были начаты в ответ на российскую военную операцию.

"Авианосец, отправленный в декабре с восточного побережья США, сейчас, как ожидается, пробудет в регионе, вероятно, по август включительно", — цитирует CNN одного из чиновников.

Пентагон также продлевает пребывание в Средиземноморье трех военных кораблей, входящих в состав авианосной группы.
Пресс-секретарь министерства обороны США подтвердил, что Truman остается в регионе, пока Остин "не решит, что пора провести ротацию".
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