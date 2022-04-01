https://ria.ru/20220401/truman-1781189342.html

СМИ: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman

СМИ: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman - РИА Новости, 01.04.2022

СМИ: США до осени оставят в Средиземноморье авианосец Truman

Министр обороны США Ллойд Остин решил оставить авианосную группу Harry S. Truman в Средиземном море до конца лета на фоне событий на Украине, передает... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T01:03

2022-04-01T01:03

2022-04-01T01:03

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сша

министерство обороны сша

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средиземное море

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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин решил оставить авианосную группу Harry S. Truman в Средиземном море до конца лета на фоне событий на Украине, передает телекомпания CNN со ссылкой на двух чиновников военного ведомства.Truman и базирующиеся на нем самолеты сейчас задействованы в мероприятиях по укреплению восточного фланга НАТО, которые были начаты в ответ на российскую военную операцию."Авианосец, отправленный в декабре с восточного побережья США, сейчас, как ожидается, пробудет в регионе, вероятно, по август включительно", — цитирует CNN одного из чиновников.Пентагон также продлевает пребывание в Средиземноморье трех военных кораблей, входящих в состав авианосной группы.Пресс-секретарь министерства обороны США подтвердил, что Truman остается в регионе, пока Остин "не решит, что пора провести ротацию".

https://ria.ru/20220401/pzrk-1781186172.html

сша

средиземное море

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, министерство обороны сша, нато, средиземное море, вашингтон