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В Новосибирске на тренера по гимнастике завели дело о жестоком обращении - РИА Новости, 01.04.2022
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В Новосибирске на тренера по гимнастике завели дело о жестоком обращении
В Новосибирске на тренера по гимнастике завели дело о жестоком обращении - РИА Новости, 01.04.2022
В Новосибирске на тренера по гимнастике завели дело о жестоком обращении
Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о жестоком обращении с воспитанником в отношении одного из тренеров Центра подготовки по спортивной... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:07
2022-04-01T14:08
происшествия
новосибирская область
новосибирск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о жестоком обращении с воспитанником в отношении одного из тренеров Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области."Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего тренера одного из спортивных центров города по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, оказывающим социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - говорится в сообщении.По данным следствия, тренер по начальной подготовке, на которого были возложены обязанности по проведению тренировок с детьми по спортивной гимнастике, с осени 2021 года по январь 2022 года во время проведения тренировок с мальчиком "неоднократно наносил ему удары по различным частям тела ввиду неправильного выполнения последним элементов на спортивном снаряде "перекладина".В социальных сетях и СМИ ранее распространили видео с жестоким обращением с ребенком в Центре Подгорного.В гимнастическом центра в пятницу работала комиссия министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, в которую также вошли представители министерства труда и социального развития региона, других ведомств. Возможны организационные и кадровые решения, отмечали в министерстве.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
14:07 01.04.2022 (обновлено: 14:08 01.04.2022)
 
В Новосибирске на тренера по гимнастике завели дело о жестоком обращении

На тренера Центра гимнастики в Новосибирске завели дело за жестокость к воспитаннику

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве
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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о жестоком обращении с воспитанником в отношении одного из тренеров Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего тренера одного из спортивных центров города по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, оказывающим социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 05:38
В Новосибирске тренера по гимнастике заподозрили в жестокости к ребенку
По данным следствия, тренер по начальной подготовке, на которого были возложены обязанности по проведению тренировок с детьми по спортивной гимнастике, с осени 2021 года по январь 2022 года во время проведения тренировок с мальчиком "неоднократно наносил ему удары по различным частям тела ввиду неправильного выполнения последним элементов на спортивном снаряде "перекладина".
В социальных сетях и СМИ ранее распространили видео с жестоким обращением с ребенком в Центре Подгорного.
В гимнастическом центра в пятницу работала комиссия министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, в которую также вошли представители министерства труда и социального развития региона, других ведомств. Возможны организационные и кадровые решения, отмечали в министерстве.
 
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