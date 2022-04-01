https://ria.ru/20220401/trener-1781287399.html

В Новосибирске на тренера по гимнастике завели дело о жестоком обращении

В Новосибирске на тренера по гимнастике завели дело о жестоком обращении - РИА Новости, 01.04.2022

В Новосибирске на тренера по гимнастике завели дело о жестоком обращении

Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о жестоком обращении с воспитанником в отношении одного из тренеров Центра подготовки по спортивной... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:07

2022-04-01T14:07

2022-04-01T14:08

происшествия

новосибирская область

новосибирск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о жестоком обращении с воспитанником в отношении одного из тренеров Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области."Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего тренера одного из спортивных центров города по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, оказывающим социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - говорится в сообщении.По данным следствия, тренер по начальной подготовке, на которого были возложены обязанности по проведению тренировок с детьми по спортивной гимнастике, с осени 2021 года по январь 2022 года во время проведения тренировок с мальчиком "неоднократно наносил ему удары по различным частям тела ввиду неправильного выполнения последним элементов на спортивном снаряде "перекладина".В социальных сетях и СМИ ранее распространили видео с жестоким обращением с ребенком в Центре Подгорного.В гимнастическом центра в пятницу работала комиссия министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, в которую также вошли представители министерства труда и социального развития региона, других ведомств. Возможны организационные и кадровые решения, отмечали в министерстве.

https://ria.ru/20220401/zhestokost-1781195194.html

новосибирская область

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)