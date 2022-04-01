14:07 01.04.2022 (обновлено: 14:08 01.04.2022)
В Новосибирске на тренера по гимнастике завели дело о жестоком обращении
На тренера Центра гимнастики в Новосибирске завели дело за жестокость к воспитаннику
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве
НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о жестоком обращении с воспитанником в отношении одного из тренеров Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего тренера одного из спортивных центров города по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, оказывающим социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, тренер по начальной подготовке, на которого были возложены обязанности по проведению тренировок с детьми по спортивной гимнастике, с осени 2021 года по январь 2022 года во время проведения тренировок с мальчиком "неоднократно наносил ему удары по различным частям тела ввиду неправильного выполнения последним элементов на спортивном снаряде "перекладина".
В социальных сетях и СМИ ранее распространили видео с жестоким обращением с ребенком в Центре Подгорного.
В гимнастическом центра в пятницу работала комиссия министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, в которую также вошли представители министерства труда и социального развития региона, других ведомств. Возможны организационные и кадровые решения, отмечали в министерстве.