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Российский самолет доставил ядерное топливо для чешских АЭС - РИА Новости, 01.04.2022
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Российский самолет доставил ядерное топливо для чешских АЭС
Российский самолет доставил ядерное топливо для чешских АЭС - РИА Новости, 01.04.2022
Российский самолет доставил ядерное топливо для чешских АЭС
Российский самолет доставил в Чехию ядерное топливо для двух местных АЭС, это была третья поставка ядерного топлива после начала военной операции на Украине 24... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T23:43
2022-04-01T23:43
чехия
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
твэл
в мире
ядерное топливо
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ПРАГА, 1 апр – РИА Новости. Российский самолет доставил в Чехию ядерное топливо для двух местных АЭС, это была третья поставка ядерного топлива после начала военной операции на Украине 24 февраля, сообщил журналистам представитель энергетической компании ČEZ Ладислав Кржиж."Российский самолет с грузом ядерного топлива получил специальное разрешение на полет в воздушном пространстве ЕС, закрытом для самолетов РФ после 24 февраля. Это был третий и последний рейс с данным грузом. АЭС "Темелин" (на юго-западе страны) теперь располагает топливом более чем на два года, АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны) - на три года", - сказал Кржиж.Поставщиком топлива для чешских АЭС является российский производитель ядерного топлива - производственный холдинг ТВЭЛ, входящий в состав топливного дивизиона госкорпорации "Росатом".По словам Кржижа, компания ČEZ в этом году будет выбирать поставщика ядерного топлива на следующие 10 лет, действующий контракт, в частности у АЭС "Темелин", истекает уже через два года.Обе чешские АЭС были построены по советским проектам. АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.По поручению кабмина республики, компания ČEZ объявила 17 марта тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы". Заявки для участия в тендере еще в начале 2018 года подали российская госкорпорация "Росатом", американо-канадская компания Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF и южнокорейская KHNP. В конце сентября 2021 года президент Чехии Милош Земан подписал так называемый "низкоуглеродный закон", который, кроме прочего, предусматривает исключение фирм России и Китая из числа потенциальных участников тендера. Представители правительства, которое подготовило этот документ, аргументировали решение соображениями безопасности.Ранее 12 февраля чешский премьер Петр Фиала сообщил журналистам, что в будущем могут быть построены два новых энергоблока на АЭС "Темелин".
https://ria.ru/20220326/aes-1780246851.html
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чехия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, в мире, ядерное топливо
23:43 01.04.2022
 
Российский самолет доставил ядерное топливо для чешских АЭС

Компании ČEZ сообщила, что российский самолет доставил ядерное топливо для чешских АЭС

© REUTERS / Petr Josek SnrАтомная электростанция "Дукованы" в Чехии
Атомная электростанция Дукованы в Чехии - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Petr Josek Snr
Атомная электростанция "Дукованы" в Чехии
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ПРАГА, 1 апр – РИА Новости. Российский самолет доставил в Чехию ядерное топливо для двух местных АЭС, это была третья поставка ядерного топлива после начала военной операции на Украине 24 февраля, сообщил журналистам представитель энергетической компании ČEZ Ладислав Кржиж.
"Российский самолет с грузом ядерного топлива получил специальное разрешение на полет в воздушном пространстве ЕС, закрытом для самолетов РФ после 24 февраля. Это был третий и последний рейс с данным грузом. АЭС "Темелин" (на юго-западе страны) теперь располагает топливом более чем на два года, АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны) - на три года", - сказал Кржиж.
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Поставщиком топлива для чешских АЭС является российский производитель ядерного топлива - производственный холдинг ТВЭЛ, входящий в состав топливного дивизиона госкорпорации "Росатом".
По словам Кржижа, компания ČEZ в этом году будет выбирать поставщика ядерного топлива на следующие 10 лет, действующий контракт, в частности у АЭС "Темелин", истекает уже через два года.
Обе чешские АЭС были построены по советским проектам. АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.
По поручению кабмина республики, компания ČEZ объявила 17 марта тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы". Заявки для участия в тендере еще в начале 2018 года подали российская госкорпорация "Росатом", американо-канадская компания Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF и южнокорейская KHNP. В конце сентября 2021 года президент Чехии Милош Земан подписал так называемый "низкоуглеродный закон", который, кроме прочего, предусматривает исключение фирм России и Китая из числа потенциальных участников тендера. Представители правительства, которое подготовило этот документ, аргументировали решение соображениями безопасности.
Ранее 12 февраля чешский премьер Петр Фиала сообщил журналистам, что в будущем могут быть построены два новых энергоблока на АЭС "Темелин".
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