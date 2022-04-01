https://ria.ru/20220401/toplivo-1781400738.html

Российский самолет доставил ядерное топливо для чешских АЭС

Российский самолет доставил ядерное топливо для чешских АЭС - РИА Новости, 01.04.2022

Российский самолет доставил ядерное топливо для чешских АЭС

Российский самолет доставил в Чехию ядерное топливо для двух местных АЭС, это была третья поставка ядерного топлива после начала военной операции на Украине 24... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T23:43

2022-04-01T23:43

2022-04-01T23:43

чехия

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

твэл

в мире

ядерное топливо

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ПРАГА, 1 апр – РИА Новости. Российский самолет доставил в Чехию ядерное топливо для двух местных АЭС, это была третья поставка ядерного топлива после начала военной операции на Украине 24 февраля, сообщил журналистам представитель энергетической компании ČEZ Ладислав Кржиж."Российский самолет с грузом ядерного топлива получил специальное разрешение на полет в воздушном пространстве ЕС, закрытом для самолетов РФ после 24 февраля. Это был третий и последний рейс с данным грузом. АЭС "Темелин" (на юго-западе страны) теперь располагает топливом более чем на два года, АЭС "Дукованы" (на юго-востоке страны) - на три года", - сказал Кржиж.Поставщиком топлива для чешских АЭС является российский производитель ядерного топлива - производственный холдинг ТВЭЛ, входящий в состав топливного дивизиона госкорпорации "Росатом".По словам Кржижа, компания ČEZ в этом году будет выбирать поставщика ядерного топлива на следующие 10 лет, действующий контракт, в частности у АЭС "Темелин", истекает уже через два года.Обе чешские АЭС были построены по советским проектам. АЭС "Дукованы" была запущена в 1985-1987 годах, имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. АЭС "Темелин" была запущена в 2002 году, она состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 мегаватт.По поручению кабмина республики, компания ČEZ объявила 17 марта тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы". Заявки для участия в тендере еще в начале 2018 года подали российская госкорпорация "Росатом", американо-канадская компания Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF и южнокорейская KHNP. В конце сентября 2021 года президент Чехии Милош Земан подписал так называемый "низкоуглеродный закон", который, кроме прочего, предусматривает исключение фирм России и Китая из числа потенциальных участников тендера. Представители правительства, которое подготовило этот документ, аргументировали решение соображениями безопасности.Ранее 12 февраля чешский премьер Петр Фиала сообщил журналистам, что в будущем могут быть построены два новых энергоблока на АЭС "Темелин".

https://ria.ru/20220326/aes-1780246851.html

https://ria.ru/20220318/reaktory-1778960188.html

чехия

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

чехия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", твэл, в мире, ядерное топливо