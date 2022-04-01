Заксобрание Вологодчины запустило Telegram-канал
ВОЛОГОДА, 1 апр – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области запустило Telegram-канал, сообщается на сайте регионального парламента.
"Открытость – один из главных приоритетов Законодательного Собрания области. И с каждым годом мы стараемся развиваться в этом направлении. Информацию о деятельности ЗСО всегда можно найти в классических средствах массовой информации – газетах, радио, телевидении. С развитием интернета мы стали активно сотрудничать с электронными СМИ, был запущен сайт парламента. Новая эра – это социальные сети. Законодательное Собрание представлено во всех ведущих дружественных соцсетях. Теперь настала очередная эпоха, и для более оперативного и удобного освещения деятельности ЗСО, мы открыли свой канал на платформе Telegram", - приводятся слова спикера парламента Андрея Луценко.
На канале t.me/ZakSVol будет представлена самая актуальная информация о деятельности депутатов, изменении законодательства, важнейших решениях органов власти, о событиях в стране и регионе.
По-прежнему останутся активными официальные страницы депутатов и областного парламента ВКонтакте. Кроме того, вся оперативная информация также доступна на сайте www.vologdazso.ru
Открытие нового Telegram-канала, как отмечается в сообщении, было приурочено к годовщине образования Законодательного Собрания.