Заксобрание Вологодчины запустило Telegram-канал

"Открытость – один из главных приоритетов Законодательного Собрания области. И с каждым годом мы стараемся развиваться в этом направлении. Информацию о деятельности ЗСО всегда можно найти в классических средствах массовой информации – газетах, радио, телевидении. С развитием интернета мы стали активно сотрудничать с электронными СМИ, был запущен сайт парламента. Новая эра – это социальные сети. Законодательное Собрание представлено во всех ведущих дружественных соцсетях. Теперь настала очередная эпоха, и для более оперативного и удобного освещения деятельности ЗСО, мы открыли свой канал на платформе Telegram", - приводятся слова спикера парламента Андрея Луценко.