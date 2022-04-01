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Заксобрание Вологодчины запустило Telegram-канал - РИА Новости, 01.04.2022
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Вологодская область
https://ria.ru/20220401/telegram-kanal-1781312296.html
Заксобрание Вологодчины запустило Telegram-канал
Заксобрание Вологодчины запустило Telegram-канал - РИА Новости, 01.04.2022
Заксобрание Вологодчины запустило Telegram-канал
Законодательное собрание Вологодской области запустило Telegram-канал, сообщается на сайте регионального парламента. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:26
2022-04-01T15:26
вологодская область
telegram (приложение)
технологии
законодательное собрание вологодской области
андрей луценко
вологодская область
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ВОЛОГОДА, 1 апр – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области запустило Telegram-канал, сообщается на сайте регионального парламента.На канале t.me/ZakSVol будет представлена самая актуальная информация о деятельности депутатов, изменении законодательства, важнейших решениях органов власти, о событиях в стране и регионе.По-прежнему останутся активными официальные страницы депутатов и областного парламента ВКонтакте. Кроме того, вся оперативная информация также доступна на сайте www.vologdazso.ruОткрытие нового Telegram-канала, как отмечается в сообщении, было приурочено к годовщине образования Законодательного Собрания.
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telegram (приложение), технологии, законодательное собрание вологодской области, андрей луценко, вологодская область
15:26 01.04.2022
 

Заксобрание Вологодчины запустило Telegram-канал

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВОЛОГОДА, 1 апр – РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области запустило Telegram-канал, сообщается на сайте регионального парламента.
"Открытость – один из главных приоритетов Законодательного Собрания области. И с каждым годом мы стараемся развиваться в этом направлении. Информацию о деятельности ЗСО всегда можно найти в классических средствах массовой информации – газетах, радио, телевидении. С развитием интернета мы стали активно сотрудничать с электронными СМИ, был запущен сайт парламента. Новая эра – это социальные сети. Законодательное Собрание представлено во всех ведущих дружественных соцсетях. Теперь настала очередная эпоха, и для более оперативного и удобного освещения деятельности ЗСО, мы открыли свой канал на платформе Telegram", - приводятся слова спикера парламента Андрея Луценко.
На канале t.me/ZakSVol будет представлена самая актуальная информация о деятельности депутатов, изменении законодательства, важнейших решениях органов власти, о событиях в стране и регионе.
По-прежнему останутся активными официальные страницы депутатов и областного парламента ВКонтакте. Кроме того, вся оперативная информация также доступна на сайте www.vologdazso.ru
Открытие нового Telegram-канала, как отмечается в сообщении, было приурочено к годовщине образования Законодательного Собрания.
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