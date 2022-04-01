Эстонские таксисты протестуют против запрета работы в стране "Яндекс.Такси"
Эстонские таксисты протестуют в Таллине против запрета работы в стране "Яндекс.Такси"
Автомобили на стоянке
ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр - РИА Новости. Эстонские таксисты протестуют в Таллине против запрета работы в стране российского сервиса "Яндекс.Такси", сообщило в пятницу издание Postimees.
Правительство Эстонии в четверг приняло решение с 11 апреля запретить работу в стране российского сервиса "Яндекс.Такси". По мнению премьера Эстонии Каи Каллас, введение санкций против "Яндекс.Такси" необходимо для защиты безопасности Эстонии.
"Это решение сделает многих безработными, заберет у водителей возможность зарабатывать на жизнь для себя и своих семей", — сказал Postimees один из лидеров протеста Мартин Метс.
Ранее Каллас заявила, что существенной причиной запрета деятельности предприятия послужило недавнее решение российских властей России, что "Яндекс.Такси" в обязательном порядке должен передавать собранные фирмой персональные данные о клиентах российским спецслужбам.
Эстония намерена также внести предложение о внесении "Яндекс.Такси" в санкционный список Европейского союза. Сервис онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси" начал деятельность в Эстонии в мае 2018 года.
Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.