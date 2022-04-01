https://ria.ru/20220401/taksi-1781398438.html

Эстонские таксисты протестуют против запрета работы в стране "Яндекс.Такси"

Эстонские таксисты протестуют против запрета работы в стране "Яндекс.Такси" - РИА Новости, 01.04.2022

Эстонские таксисты протестуют против запрета работы в стране "Яндекс.Такси"

Эстонские таксисты протестуют в Таллине против запрета работы в стране российского сервиса "Яндекс.Такси", сообщило в пятницу издание Postimees. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T23:04

2022-04-01T23:04

2022-04-01T23:04

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр - РИА Новости. Эстонские таксисты протестуют в Таллине против запрета работы в стране российского сервиса "Яндекс.Такси", сообщило в пятницу издание Postimees.Правительство Эстонии в четверг приняло решение с 11 апреля запретить работу в стране российского сервиса "Яндекс.Такси". По мнению премьера Эстонии Каи Каллас, введение санкций против "Яндекс.Такси" необходимо для защиты безопасности Эстонии."Это решение сделает многих безработными, заберет у водителей возможность зарабатывать на жизнь для себя и своих семей", — сказал Postimees один из лидеров протеста Мартин Метс.Ранее Каллас заявила, что существенной причиной запрета деятельности предприятия послужило недавнее решение российских властей России, что "Яндекс.Такси" в обязательном порядке должен передавать собранные фирмой персональные данные о клиентах российским спецслужбам.Эстония намерена также внести предложение о внесении "Яндекс.Такси" в санкционный список Европейского союза. Сервис онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси" начал деятельность в Эстонии в мае 2018 года.Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.

https://ria.ru/20220310/estoniya-1777561568.html

https://ria.ru/20220203/estoniya-1770867662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, эстония, россия, москва