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Эстонские таксисты протестуют против запрета работы в стране "Яндекс.Такси" - РИА Новости, 01.04.2022
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Эстонские таксисты протестуют против запрета работы в стране "Яндекс.Такси"
Эстонские таксисты протестуют против запрета работы в стране "Яндекс.Такси" - РИА Новости, 01.04.2022
Эстонские таксисты протестуют против запрета работы в стране "Яндекс.Такси"
Эстонские таксисты протестуют в Таллине против запрета работы в стране российского сервиса "Яндекс.Такси", сообщило в пятницу издание Postimees. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T23:04
2022-04-01T23:04
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр - РИА Новости. Эстонские таксисты протестуют в Таллине против запрета работы в стране российского сервиса "Яндекс.Такси", сообщило в пятницу издание Postimees.Правительство Эстонии в четверг приняло решение с 11 апреля запретить работу в стране российского сервиса "Яндекс.Такси". По мнению премьера Эстонии Каи Каллас, введение санкций против "Яндекс.Такси" необходимо для защиты безопасности Эстонии."Это решение сделает многих безработными, заберет у водителей возможность зарабатывать на жизнь для себя и своих семей", — сказал Postimees один из лидеров протеста Мартин Метс.Ранее Каллас заявила, что существенной причиной запрета деятельности предприятия послужило недавнее решение российских властей России, что "Яндекс.Такси" в обязательном порядке должен передавать собранные фирмой персональные данные о клиентах российским спецслужбам.Эстония намерена также внести предложение о внесении "Яндекс.Такси" в санкционный список Европейского союза. Сервис онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси" начал деятельность в Эстонии в мае 2018 года.Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.
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в мире, эстония, россия, москва
23:04 01.04.2022
 
Эстонские таксисты протестуют против запрета работы в стране "Яндекс.Такси"

Эстонские таксисты протестуют в Таллине против запрета работы в стране "Яндекс.Такси"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на стоянке
Автомобили на стоянке - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобили на стоянке
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр - РИА Новости. Эстонские таксисты протестуют в Таллине против запрета работы в стране российского сервиса "Яндекс.Такси", сообщило в пятницу издание Postimees.
Правительство Эстонии в четверг приняло решение с 11 апреля запретить работу в стране российского сервиса "Яндекс.Такси". По мнению премьера Эстонии Каи Каллас, введение санкций против "Яндекс.Такси" необходимо для защиты безопасности Эстонии.
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Премьера Эстонии, предложившую способ "изолировать Россию", подняли на смех
"Это решение сделает многих безработными, заберет у водителей возможность зарабатывать на жизнь для себя и своих семей", — сказал Postimees один из лидеров протеста Мартин Метс.
Ранее Каллас заявила, что существенной причиной запрета деятельности предприятия послужило недавнее решение российских властей России, что "Яндекс.Такси" в обязательном порядке должен передавать собранные фирмой персональные данные о клиентах российским спецслужбам.
Флаги на здании посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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В посольстве России прокомментировали ссылки Эстонии на Тартуский договор
Эстония намерена также внести предложение о внесении "Яндекс.Такси" в санкционный список Европейского союза. Сервис онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси" начал деятельность в Эстонии в мае 2018 года.
Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезны, однако Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва решит все созданные для нее Западом проблемы с экономикой.
 
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